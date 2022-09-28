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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Я бы Петракова не списывал со счетов»
Лига наций
28 сентября 2022, 15:18 |
410
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Я бы Петракова не списывал со счетов»

Специалист считает, что главный тренер сборной все еще может помочь команде

28 сентября 2022, 15:18 |
410
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Я бы Петракова не списывал со счетов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Экс-хавбек «Гронингена» и сборной Украины Евгений Левченко оценил перспективы Александра Петракова остаться во главе сборной Украины.

«Я бы Петракова не списывал со счетов. Он очень сильно вырос как специалист, сделал большие шаги по развитию, это видно во всех его действиях. Ему нужно давать шанс, и пусть продолжает тренировать. Он совсем не мешает игрокам развиваться. Молодые ребята, которых Петраков подтянул в последних играх – тот же Игнатенко, Мудрик – это круто. И думаю, что УАФ предоставит Александру Васильевичу шанс хотя бы на год, чтобы он смог завершить свое дело.

Единственный момент, являющийся основанием для смены тренера – это когда игроки не растут и нет результата. На последнее мы сейчас смотрим в меньшей степени, ведь куда более важны сейчас шаги в плане развития. Петраков подтягивает к команде молодежь, те игроки, которые у него есть – они при нем и заиграли.

Ну и, думаю, что в определенный момент настанет шанс Сергея Реброва, у которого закончится контракт с «Аль-Айном», но сейчас я бы об этом не стал говорить», – сказал Левченко.

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Евгений Левченко Александр Петраков сборная Украины по футболу
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Источник Footboom
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