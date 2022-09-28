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Лига наций
28 сентября 2022, 14:05 | Обновлено 28 сентября 2022, 14:08
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НЕСЕНЮК: «Петраков закончился после унизительного возвращения Малиновского»

Специалист считает, что тренера не уважают в команде

28 сентября 2022, 14:05 | Обновлено 28 сентября 2022, 14:08
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НЕСЕНЮК: «Петраков закончился после унизительного возвращения Малиновского»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Руководитель департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк прокомментировал провал сборной Украины в лиге наций.

«Я всегда симпатизировал этому тренеру и футболисту – Петраков когда-то играл за команду моего родного города. Радовался когда его работа с юношескими командами увенчалась титулом чемпионов мира. Считал, что годы скромного, незаметного и неблагодарного труда с юными футболистами дали ему право получить шанс стать тренером главной футбольной команды нашей страны.

Петраков возглавил сборную не в лучшее время, но сделал почти невозможное – вернул ее прошлой осенью в борьбу за путевку на чемпионат мира.

И на этом все. Дальше Петраков для меня как тренер закончился. Это произошло тогда, когда он сначала исключил из команды Малиновского, а затем изменил свое решение.

В этом деле не имело значения кто прав – тренер или футболист. Я до сих пор этого не знаю и это не суть важно. Значение имеет то, что тренер не настоял на своем и сделал это не по своей воле. Эта ошибка стоила Петракову главного – авторитета в команде. Поскольку футболисты знают, что тренер решает не все, он уже не является для них авторитетом.

После унизительного для тренера возвращения Малиновского игра сборной Украины зависела уже не от тренера, а от настроения игроков, которых он не мог не поставить в состав, и они об этом знали.

К этим футболистам нет никаких претензий – они старались, как могли. Другое дело, что могли они не все и не всегда.

Фактически, команда Украины играла уже без тренера. Это не страшно – ни один гениальный тренер не добьется успеха с игроками среднего уровня. Разве что случайно и только один раз. Тренер сборной должен не учить футболистов играть – это невозможно за несколько дней! Он должен только отобрать сильнейших на данный момент и правильно расставить их по местам, несмотря ни на амбиции игроков, ни по мнению агентов или футбольных руководителей.

Петраков этого не смог. Позволил собой управлять, вовлечь себя в не всегда понятные маневры футбольных бюрократов. И кончился задолго до вчерашней игры с Шотландией.

Нам могло повезти, и мы могли выиграть. Но это ничего бы не изменило. Петраков может даже остаться, потому что, кажется, всех устраивает. А нам придется и дальше надеяться на удачу, болея за команду Украины. Больше надеяться не на кого. Потому что тренер Петраков закончился, а кого-то другого, кто имел соответствующие способности и авторитет среди игроков, пока не видно.

Одно радует – обладателей «золотого мяча» среди кандидатов точно не будет!», – написал Несенюк в фейсбуке.

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