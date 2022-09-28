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  4. Ришарлисон подвергся выпаду на расистской почве в матче Бразилия — Тунис
Бразилия
28 сентября 2022, 11:59 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:15
267
2

Ришарлисон подвергся выпаду на расистской почве в матче Бразилия — Тунис

В сторону нападающего был брошен банан

28 сентября 2022, 11:59 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:15
267
2
Ришарлисон подвергся выпаду на расистской почве в матче Бразилия — Тунис
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон

Неприятный инцидент произошел во время товарищеского матча Бразилия — Тунис (5:1), который состоялся минувшей ночью на среду, 28 сентября.

После гола Ришарлисона, который сделал счет в поединке 2:1, в его сторону кто-то с трибуны бросил банан.

«CBF укрепляет свою позицию против дискриминации и решительно осуждает еще один эпизод расизма в футболе», — отреагировала на ситуацию Федерация футбола Бразилии.

Бразильская сборная до матча с Тунисом провела спарринг с командой Ганы и одержала победу со счетом 3:0, благодаря дублю Ришарлисона.

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сборная Бразилии по футболу Ришарлисон
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Источник Бразильская конфедерация футбола
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Комментарии 2
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samir_d
В Тунісі кинули банан? Це навіть цікаво.
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