Ришарлисон подвергся выпаду на расистской почве в матче Бразилия — Тунис

Неприятный инцидент произошел во время товарищеского матча Бразилия — Тунис (5:1), который состоялся минувшей ночью на среду, 28 сентября.

После гола Ришарлисона, который сделал счет в поединке 2:1, в его сторону кто-то с трибуны бросил банан.

«CBF укрепляет свою позицию против дискриминации и решительно осуждает еще один эпизод расизма в футболе», — отреагировала на ситуацию Федерация футбола Бразилии.

Бразильская сборная до матча с Тунисом провела спарринг с командой Ганы и одержала победу со счетом 3:0, благодаря дублю Ришарлисона.