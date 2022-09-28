Ришарлисон подвергся выпаду на расистской почве в матче Бразилия — Тунис
В сторону нападающего был брошен банан
Неприятный инцидент произошел во время товарищеского матча Бразилия — Тунис (5:1), который состоялся минувшей ночью на среду, 28 сентября.
После гола Ришарлисона, который сделал счет в поединке 2:1, в его сторону кто-то с трибуны бросил банан.
«CBF укрепляет свою позицию против дискриминации и решительно осуждает еще один эпизод расизма в футболе», — отреагировала на ситуацию Федерация футбола Бразилии.
Бразильская сборная до матча с Тунисом провела спарринг с командой Ганы и одержала победу со счетом 3:0, благодаря дублю Ришарлисона.
Após o segundo gol do Brasil, uma banana foi arremessada em direção a Richarlison. A CBF reforça seu posicionamento contra a discriminação e repudia veementemente mais um episódio de racismo no futebol.— CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 27, 2022
📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/hcUqBjFxrz
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