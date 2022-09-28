Бразилия победила Тунис. Неймар забил пенальти и приблизился к рекорду Пеле
Два гола забил Рафинья, также отличились Ришарлисон и Педро Абреу
Вечером 27 сентября в товарищеском матче сборная Бразилии разгромила команду Туниса (5:1), ведя подготовку к чемпионату мира 2022, который состоится в конце года в Катаре.
Дубль оформил форвард «Барсы» Рафинья, также отличились Ришарлисон и Педро Абреу.
Кроме того, с пенальти отличился Неймар. Это уже его 75-й гол в составе сборной Бразилии. Рекорд по голам за национальную команду принадлежит Пеле (77 мячей).
Товарищеские матчи
27 сентября
Бразилия – Тунис – 5:1
Голы: Рафинья, 11, 40, Ришарлисон, 19, Неймар, 29 (пен), Рафинья, 40, Педро Абреу, 74 – Тальби, 18.
Япония – Эквадор – 0:0
Канада – Уругвай – 0:2
Голы: Де Ла Крус, 6, Нуньес, 33
Катар – Чили – 2:2
Голы: Афиф, 59, Аль-Хайдос, 67 – Санчес, 37, Видаль, 78.
США – Саудовская Аравия – 0:0
Мальта – Израиль – 2:1
Голы: Сатариано, 84, Апап, 87 – Натхо, 32 (пен)
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