Бразилия победила Тунис. Неймар забил пенальти и приблизился к рекорду Пеле

Вечером 27 сентября в товарищеском матче сборная Бразилии разгромила команду Туниса (5:1), ведя подготовку к чемпионату мира 2022, который состоится в конце года в Катаре.

Дубль оформил форвард «Барсы» Рафинья, также отличились Ришарлисон и Педро Абреу.

Кроме того, с пенальти отличился Неймар. Это уже его 75-й гол в составе сборной Бразилии. Рекорд по голам за национальную команду принадлежит Пеле (77 мячей).

Товарищеские матчи

27 сентября

Бразилия – Тунис – 5:1

Голы: Рафинья, 11, 40, Ришарлисон, 19, Неймар, 29 (пен), Рафинья, 40, Педро Абреу, 74 – Тальби, 18.

Япония – Эквадор – 0:0

Канада – Уругвай – 0:2

Голы: Де Ла Крус, 6, Нуньес, 33

Катар – Чили – 2:2

Голы: Афиф, 59, Аль-Хайдос, 67 – Санчес, 37, Видаль, 78.

США – Саудовская Аравия – 0:0

Мальта – Израиль – 2:1

Голы: Сатариано, 84, Апап, 87 – Натхо, 32 (пен)