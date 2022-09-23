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Чемпионат мира
23 сентября 2022, 23:30 | Обновлено 24 сентября 2022, 00:22
736
0

Два гола Ришарлисона, два ассиста Неймара. Бразилия выиграла в спарринге

Подготовка к чемпионату мира

23 сентября 2022, 23:30 | Обновлено 24 сентября 2022, 00:22
736
0
Два гола Ришарлисона, два ассиста Неймара. Бразилия выиграла в спарринге
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Бразилии и Ганы в рамках подготовки к чемпионату мира провели спарринг. Бразильская сборная выиграла 3:0, а дубль оформил Ришарлисон.

Две результативные передачи оформил Неймар.

Контрольные матчи

Бразилия - Гана 3:0
Голы: Маркиньос, 9, Ришарлисон, 28, 39

Бразилия: Алиссон, Милитао, Маркиньос, Тиаго Силва (Бремер, 46), Теллес, Пакета (Рибейро, 79), Каземиро (Фабиньо, 62), Рафинья (Родриго, 80), Винисиус (Антони, 62), Неймар, Ришарлисон (Кунья, 62)

Япония - США 2:0
Голы: Камада, 24, Митома, 88

Иран - Уругвай 1:0
Гол: Тареми, 79

Канада - Катар 2:0
Голы: Ларин, 4, Дэвид, 13

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Источник Sport.ua
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