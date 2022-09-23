Два гола Ришарлисона, два ассиста Неймара. Бразилия выиграла в спарринге
Подготовка к чемпионату мира
Сборные Бразилии и Ганы в рамках подготовки к чемпионату мира провели спарринг. Бразильская сборная выиграла 3:0, а дубль оформил Ришарлисон.
Две результативные передачи оформил Неймар.
Контрольные матчи
Бразилия - Гана 3:0
Голы: Маркиньос, 9, Ришарлисон, 28, 39
Бразилия: Алиссон, Милитао, Маркиньос, Тиаго Силва (Бремер, 46), Теллес, Пакета (Рибейро, 79), Каземиро (Фабиньо, 62), Рафинья (Родриго, 80), Винисиус (Антони, 62), Неймар, Ришарлисон (Кунья, 62)
Япония - США 2:0
Голы: Камада, 24, Митома, 88
Иран - Уругвай 1:0
Гол: Тареми, 79
Канада - Катар 2:0
Голы: Ларин, 4, Дэвид, 13
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