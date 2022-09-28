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Сборная УКРАИНЫ
28 сентября 2022, 10:31 | Обновлено 28 сентября 2022, 10:45
900
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы заслуживали победы в матче с Шотландией»

Полузащитник сборной Украины – о матче с Шотландией (0:0)

28 сентября 2022, 10:31 | Обновлено 28 сентября 2022, 10:45
900
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы заслуживали победы в матче с Шотландией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

32-летний Андрей Ярмоленко признал, что у украинской команды были возможности, чтобы обыграть британцев и добиться победы, которая позволила бы им занять первое место в группе и повысить в Дивизион А Лиги наций. Встреча Украина — Шотландия, как известно, завершилась вничью 0:0.

«Мы не забили свои моменты. В футболе такое случается.

Мне кажется, что [последний навал] был. Были попытки забить гол. Понятно, что нам нужно было побеждать. Думаю, вы видели, что был один угловой, другой. Все, что могли, мы сделали. Я считаю, что ребята — молодцы. Они отдали максимум, отдали все силы, чтобы получить результат.

Была тренерская установка — играть агрессивно, выигрывать подборы, выигрывать борьбу, потому что в первом матче мы все это проиграли и проиграли игру. В футболе действительно очень важно выигрывать борьбу. Выигрывать подборы. Статистику я еще не видел, но я уверен, что мы сыграли гораздо лучше, чем в первом матче. Мы играли, можно сказать, дома. Был полный стадион, болельщики гнали нас вперед. Я считаю, что мы заслужили победу. Но когда ты не забиваешь такие моменты, как у меня был, то игры не выиграешь», — рассказал Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко после матча с Шотландией стал главным гвардейцем сборной Украины.

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Источник Трибуна
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