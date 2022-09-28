Ярмоленко стал главным гвардейцем сборной Украины

32-летний Андрей Ярмоленко отыграл с первой идо последней минуты в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА с командой Шотландии (0:0). Эта игра стала для хавбека 112-й в форме национальной сборной Украины.

Таким образом, Ярмоленко в генеральной классификации гвардейцев украинской национальной команды опередил Андрея Шевченко, с которым он до этого делил пальму первенства.

Ближайшим преследователем рекордсмена, который еще не завершил свои выступления в составе сине-желтых и теоретически может превзойти результат Ярмоленко, является Евгений Коноплянка (86 игр).

В сыгранных матчах за сборную Украины Ярмоленко забил 45 голов и по этому показателю занимает втором месте, отставая на три гола от Шевченко. Кроме этого вингер клуба «Аль-Айн» лидирует в списке лучших ассистентов украинской сборной.