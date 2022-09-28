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Сборная УКРАИНЫ
28 сентября 2022, 07:35 | Обновлено 28 сентября 2022, 07:41
1486
2

Ярмоленко стал главным гвардейцем сборной Украины

Полузащитник — обладатель исторического достижения

28 сентября 2022, 07:35 | Обновлено 28 сентября 2022, 07:41
1486
2
Ярмоленко стал главным гвардейцем сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

32-летний Андрей Ярмоленко отыграл с первой идо последней минуты в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА с командой Шотландии (0:0). Эта игра стала для хавбека 112-й в форме национальной сборной Украины.

Таким образом, Ярмоленко в генеральной классификации гвардейцев украинской национальной команды опередил Андрея Шевченко, с которым он до этого делил пальму первенства.

Ближайшим преследователем рекордсмена, который еще не завершил свои выступления в составе сине-желтых и теоретически может превзойти результат Ярмоленко, является Евгений Коноплянка (86 игр).

В сыгранных матчах за сборную Украины Ярмоленко забил 45 голов и по этому показателю занимает втором месте, отставая на три гола от Шевченко. Кроме этого вингер клуба «Аль-Айн» лидирует в списке лучших ассистентов украинской сборной.

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сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко сборная Шотландии по футболу Лига наций Украина - Шотландия
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Ретро Футбол
Зіграти більше всіх матчів за національну збірну - це дорогого коштує. І навряд Андрія хтось обжене в найближчі років десять
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+1
introvert
Б...ь, та ви знущаєтеся? Другий тимощук? Цей, з дозволу сказати, "гвардієць" виглядав жалюгідно в обидвох матчах з Шотландією, а в матчі з Уельсом так і взагалі звів нанівець зусилля решти гравців і поховав всі надії нації на ЧС.
Таке враження, що Ярмола платить Петракову за те, щоб тримав його на полі. За таке, рахую, тренера потрібно знімати негайно.
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-1
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