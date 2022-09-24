Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную

В матче Лиги наций Армения - Украина (0:5) вингер Андрей Ярмоленко вышел на замену во втором тайме. Для Андрея это 111-й матч в национальной команде.

Ярмоленко по этому показателю догнал Андрея Шевченко. Впереди только Анатолий Тимощук, у которого 144 игры за сборную Украины.

Сможет догнать?

Кроме Тимощука, Шевченко и Ярмоленко 100 или больше матчей провели Руслан Ротань (100) и Андрей Пятов (102).