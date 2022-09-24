Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную
Ярмоленко делит с Шевченко 2-е место
В матче Лиги наций Армения - Украина (0:5) вингер Андрей Ярмоленко вышел на замену во втором тайме. Для Андрея это 111-й матч в национальной команде.
Ярмоленко по этому показателю догнал Андрея Шевченко. Впереди только Анатолий Тимощук, у которого 144 игры за сборную Украины.
Сможет догнать?
Кроме Тимощука, Шевченко и Ярмоленко 100 или больше матчей провели Руслан Ротань (100) и Андрей Пятов (102).
Це сталося! Андрій #Ярмоленко, замінивши Яремчука, проводить сьогодні 111-й матч за збірну й зрівнюється за цим показником з Андрієм Шевченком!— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 24, 2022
Відтепер він розділяє 2-3 місця в списку гравців, які провели найбільше матчів за національну команду України!#ARMUKR pic.twitter.com/UVJaq7ZpuF
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