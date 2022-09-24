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  4. Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную
Лига наций
24 сентября 2022, 18:12 |
1829
8

Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную

Ярмоленко делит с Шевченко 2-е место

24 сентября 2022, 18:12 |
1829
8
Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Лиги наций Армения - Украина (0:5) вингер Андрей Ярмоленко вышел на замену во втором тайме. Для Андрея это 111-й матч в национальной команде.

Ярмоленко по этому показателю догнал Андрея Шевченко. Впереди только Анатолий Тимощук, у которого 144 игры за сборную Украины.

Сможет догнать?

Кроме Тимощука, Шевченко и Ярмоленко 100 или больше матчей провели Руслан Ротань (100) и Андрей Пятов (102).

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Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Анатолий Тимощук
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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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romario1501
Хто такий тимощук ?)
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+9
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steelmaker
Рекорди й матчі Тимощука наче анульовані, тому цієї людини просто не було в нашій історії, щоб про неї згадувати - його ж УАФ виключила з реєстру гравців збірної
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+8
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Михайло Кудієнко
Чому прізвище зрадника написано з великої літери? 
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+5
Remark
Пусть Ярмолу выпускают в каждом матче, хоть на 1 минуту. Обязательно нужно обогнать рекорд этого питерского пит@ра.
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+2
Иван Иванов
Нет, просто догнал Шевченко)
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+2
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