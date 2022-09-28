Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Было ощущение, что забьем во втором тайме»

Руслан Малиновский отметил игру команды в поединке, который, как известно, состоялся в Кракове. Также хавбек выразил сожаление, что не удалось добиться победы, которая бы вывела сборную Украины в Дивизион А розыгрыша.

«Расстроены невыходом в Дивизион А, но команда показала зрелый футбол. Мы выиграли много борьбы и доминировали. Но чтобы выигрывать, нужно забивать голы. Мы создали больше моментов, чем соперник. Была очень хорошая игра, мы заслуживали победы. Но это футбол. Надо готовиться к квалификации Евро-2024.

Было трудновато, но мне очень понравилась игра. Все отработали на 100%. Да, это Лига наций, но отбор на Евро — более важный. Могли быть во второй корзине, а теперь у нас будут более сильные соперники. Надо готовиться. Сейчас в стране есть более важные вещи, давайте будем болеть за другую сборную — за наших защитников. А потом уже будем думать о нас.

Было ощущение, что забьем во втором тайме, но шотландцы закрылись и стали играть низко. Они неплохо сыграли в обороне, но создали меньше моментов. Мы показали хорошую реакцию после матча в Глазго. Если бы забили первыми, то неизвестно, как пошла бы игра. У нас победа, ничья и поражение с Шотландией. Двигаемся дальше», — рассказал Малиновский.

Сборная Украины, сыграв вничью 0:0 с Шотландией, финишировала в своей группе Дивизиона В на втором месте, отстав от шотландской команды на 2 очка.