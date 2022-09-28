Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Петраков отказался говорить о своем будущем в сборной
Сборная УКРАИНЫ
28 сентября 2022, 07:56 | Обновлено 28 сентября 2022, 08:07
488
1

ВИДЕО. Петраков отказался говорить о своем будущем в сборной

Все покрыто туманом

28 сентября 2022, 07:56 | Обновлено 28 сентября 2022, 08:07
488
1
ВИДЕО. Петраков отказался говорить о своем будущем в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петракова

После матча 6-го тура Лиги наций с командой Шотландии, который завершился вничью 0:0, главного тренера украинской команды Александра Петракова спросили о продлении контракта. Но специалист говорить на эту тему отказался.

«Без комментариев»,— ответил Петраков на вопрос журналиста.

После ответа наставника пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский попытался урегулировать ситуацию.

«Президент УАФ еще не заходил в раздевалку. Такие решения не принимаются быстро»,— сказал Глывинский.

По теме:
Ярмоленко стал главным гвардейцем сборной Украины
Коуч Шотландии признался, как настроил футболистов на матч с Украиной
ПЕТРАКОВ: «Были очень трудные погодные условия. Не хватило реализации»
Александр Петраков сборная Украины по футболу Александр Глывинский
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПАВЕЛКО: «Сборная Ротаня дала мощный ответ всем скептикам и критикам»
Футбол | 27 сентября 2022, 22:01 1
ПАВЕЛКО: «Сборная Ротаня дала мощный ответ всем скептикам и критикам»
ПАВЕЛКО: «Сборная Ротаня дала мощный ответ всем скептикам и критикам»

Президент УАФ прокомментировал отличный результат молодежной сборной

Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
Футбол | 27 сентября 2022, 23:38 108
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове

Матч Лиги наций закончился с нужным шотландцам счетом

Определены все 16 участников Евро-2023 U-21. Среди них и Украина
Футбол | 28.09.2022, 02:25
Определены все 16 участников Евро-2023 U-21. Среди них и Украина
Определены все 16 участников Евро-2023 U-21. Среди них и Украина
Где смотреть матч Лиги наций Украина – Шотландия
Футбол | 27.09.2022, 12:05
Где смотреть матч Лиги наций Украина – Шотландия
Где смотреть матч Лиги наций Украина – Шотландия
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Футбол | 27.09.2022, 20:23
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Нико ФИН
Дякую Петракову за проведену роботу. На відміну від абсолютної більшості критиканів робив, що міг, а не тріпався ротом на дивані. В тяжкий для збірної час прийняв на себе величезну відповідальність і наперед гарантований величезний срач від "диванних експердів". В спорті завжди є переможці і переможені, сьогодні ми переможені, але буде і завтра. Слава Україні!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
27.09.2022, 20:20 43
Футбол
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
26.09.2022, 23:42 4
Футбол
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
27.09.2022, 17:43 1
Футбол
Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
26.09.2022, 22:12 7
Футбол
Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной
Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной
26.09.2022, 16:49 9
Футбол
С ног на голову. На рф нашли в словах Усика поддержку рашистким нарративам
С ног на голову. На рф нашли в словах Усика поддержку рашистким нарративам
26.09.2022, 09:35 13
Война
На фронте пропал без вести бывший голкипер юношеской сборной Украины
На фронте пропал без вести бывший голкипер юношеской сборной Украины
27.09.2022, 01:49
Война
Будущее сборной и Петракова, конфликт в Динамо, откровенные признания Усика
Будущее сборной и Петракова, конфликт в Динамо, откровенные признания Усика
27.09.2022, 06:01
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности