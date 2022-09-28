ВИДЕО. Петраков отказался говорить о своем будущем в сборной
Все покрыто туманом
После матча 6-го тура Лиги наций с командой Шотландии, который завершился вничью 0:0, главного тренера украинской команды Александра Петракова спросили о продлении контракта. Но специалист говорить на эту тему отказался.
«Без комментариев»,— ответил Петраков на вопрос журналиста.
После ответа наставника пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский попытался урегулировать ситуацию.
«Президент УАФ еще не заходил в раздевалку. Такие решения не принимаются быстро»,— сказал Глывинский.
Ależ zaczęła się konferencja po meczu.— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) September 27, 2022
Oleksandr Petryakow dostał pytanie, czy wiadomo już czy przedłuży kontrakt.
Selekcjoner się zdenerwował, stwierdził, że znowu chcą go zwalniać, splunął (!) a na drugie pytanie o mecz odpowiedział lakonicznie po długiej chwili milczenia pic.twitter.com/hJM3jjJYVW
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