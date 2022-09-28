ВИДЕО. Петраков отказался говорить о своем будущем в сборной

После матча 6-го тура Лиги наций с командой Шотландии, который завершился вничью 0:0, главного тренера украинской команды Александра Петракова спросили о продлении контракта. Но специалист говорить на эту тему отказался.

«Без комментариев»,— ответил Петраков на вопрос журналиста.

После ответа наставника пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский попытался урегулировать ситуацию.

«Президент УАФ еще не заходил в раздевалку. Такие решения не принимаются быстро»,— сказал Глывинский.