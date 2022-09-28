Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Албания – Исландия – 1:1. Эквалайзер на 90+6 мин. Видео голов и обзор матча
Лига наций
Албания
27.09.2022, FT 1 : 1
Исландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
28 сентября 2022, 06:19 | Обновлено 28 сентября 2022, 07:00
4
0

Албания – Исландия – 1:1. Эквалайзер на 90+6 мин. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

28 сентября 2022, 06:19 | Обновлено 28 сентября 2022, 07:00
4
0
Албания – Исландия – 1:1. Эквалайзер на 90+6 мин. Видео голов и обзор матча
Twitter

27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций, в котором Албания и Исландия сыграли вничью (1:1).

Гости спасли игру за счет гола-эквалайзера на 90+6 минуте.

Этот матч ни на что в группе не влиял. В борьбе среди трех команд в классе повысился Израиль.

Албания – Исландия – 1:1. Видео голов и обзор матча

Голы: Леньяни, 35 – Андерсон, 90+6.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Андерсон (Исландия).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмир Леняни (Албания).
10’
Арон Гуннарссон (Исландия) получает красную карточку.
По теме:
САНТУШ: «В первом тайме мы создали пару моментов, а Испания – ничего»
Аргентина разгромила Ямайку с дублем Месси. До пять-ноль не добрались
Норвегия – Сербия – 0:2. Холанд на голодном пайке. Видео голов и обзор
Лига наций сборная Албании по футболу сборная Исландии по футболу видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной
Футбол | 27 сентября 2022, 15:10 25
ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной
ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной

Кажется, все серьезно

Швейцария обыграла Чехию и осталась в элите
Футбол | 28 сентября 2022, 00:05 2
Швейцария обыграла Чехию и осталась в элите
Швейцария обыграла Чехию и осталась в элите

Сенсации не случилось

Определены все 16 участников Евро-2023 U-21. Среди них и Украина
Футбол | 28.09.2022, 02:25
Определены все 16 участников Евро-2023 U-21. Среди них и Украина
Определены все 16 участников Евро-2023 U-21. Среди них и Украина
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Футбол | 27.09.2022, 20:23
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Словакия U-21
Футбол | 27.09.2022, 11:33
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Словакия U-21
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Словакия U-21
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Как я попал в эту ситуацию?». Залужный рассказал о начале войны с россией
«Как я попал в эту ситуацию?». Залужный рассказал о начале войны с россией
26.09.2022, 16:11 2
Война
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
26.09.2022, 23:42 4
Футбол
Усик рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры
Усик рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры
26.09.2022, 08:35
Бокс
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
26.09.2022, 17:35 3
Футбол
Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
26.09.2022, 22:12 7
Футбол
С ног на голову. На рф нашли в словах Усика поддержку рашистким нарративам
С ног на голову. На рф нашли в словах Усика поддержку рашистким нарративам
26.09.2022, 09:35 13
Война
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
27.09.2022, 11:44 2
Баскетбол
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
27.09.2022, 23:38 110
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности