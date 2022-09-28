Албания – Исландия – 1:1. Эквалайзер на 90+6 мин. Видео голов и обзор матча

27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций, в котором Албания и Исландия сыграли вничью (1:1).

Гости спасли игру за счет гола-эквалайзера на 90+6 минуте.

Этот матч ни на что в группе не влиял. В борьбе среди трех команд в классе повысился Израиль.

Албания – Исландия – 1:1. Видео голов и обзор матча

Голы: Леньяни, 35 – Андерсон, 90+6.