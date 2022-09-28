Лига наций28 сентября 2022, 06:19 | Обновлено 28 сентября 2022, 07:00
4
0
Албания – Исландия – 1:1. Эквалайзер на 90+6 мин. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций
28 сентября 2022, 06:19 | Обновлено 28 сентября 2022, 07:00
4
0
27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций, в котором Албания и Исландия сыграли вничью (1:1).
Гости спасли игру за счет гола-эквалайзера на 90+6 минуте.
Этот матч ни на что в группе не влиял. В борьбе среди трех команд в классе повысился Израиль.
Албания – Исландия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Голы: Леньяни, 35 – Андерсон, 90+6.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Андерсон (Исландия).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмир Леняни (Албания).
10’
Арон Гуннарссон (Исландия) получает красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 сентября 2022, 15:10 25
Кажется, все серьезно
Футбол | 28 сентября 2022, 00:05 2
Сенсации не случилось
Футбол | 28.09.2022, 02:25
Футбол | 27.09.2022, 20:23
Футбол | 27.09.2022, 11:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.09.2022, 16:11 2
26.09.2022, 23:42 4
26.09.2022, 08:35
26.09.2022, 17:35 3
26.09.2022, 22:12 7
26.09.2022, 09:35 13
27.09.2022, 11:44 2
27.09.2022, 23:38 110