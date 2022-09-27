Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАВЕЛКО: «Сборная Ротаня дала мощный ответ всем скептикам и критикам»
Молодежные турниры
27 сентября 2022, 22:01 |
706
1

ПАВЕЛКО: «Сборная Ротаня дала мощный ответ всем скептикам и критикам»

Президент УАФ прокомментировал отличный результат молодежной сборной

27 сентября 2022, 22:01 |
706
1
ПАВЕЛКО: «Сборная Ротаня дала мощный ответ всем скептикам и критикам»
Instagram. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал проход молодежной сборной Украины на Евро-2023 U-21:

«Молодежная сборная Украины блестяще побеждает соперника в матче плей-офф Евро-2023. Команда Руслана Ротана дарит нашим воинам, которые в эти дни защищают Независимость нашего государства, и всей Украине путевку на финальную часть Евро-2023!

Сине-желтые в третий раз в истории сборной U-21 примут участие в решающем этапе континентального чемпионата, который пройдет в июне-июле следующего года в Грузии и Румынии. И, напомню, именно этот турнир определит представительство Европы в мужском футбольном турнире на Олимпиаде 2024, которая пройдет в Париже.

Накануне матча я имел возможность встретиться с командой и своими глазами увидел, насколько силен боевой дух всех футболистов и вера в победу. А сегодня сборная Руслана Ротаня дала мощный ответ всем скептикам и критикам, которые не верили в команду! Спасибо за мощную поддержку сборной и поздравляю с успехами болельщиков!

Особая благодарность тем, кто пришел сегодня на городской стадион в Бельско-Бялы. Поздравляем футболистов, тренерский штаб во главе с Русланом Ротанем и всю футбольную Украину с победой!

Слава Героям! Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!», – написал Андрей Павелко в своем Facebook.

Ранее также главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал победу своих подопечных.

По теме:
Даниил СИКАН: «Украина, мы на Евро, мы это сделали. Слава Украине!»
Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0. Хет-трик Сикана. Видео голов и обзор
Анатолий ТРУБИН: «Главное – желание. Остальное не важно»
Андрей Павелко Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 сборная Словакии по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Facebook
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Футбол | 27 сентября 2022, 20:20 42
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии

Стартовые составы матча Лиги наций

Амбассадор. Рекордсмен Андрей Пятов возвращается в сборную Украины
Футбол | 27 сентября 2022, 20:43 0
Амбассадор. Рекордсмен Андрей Пятов возвращается в сборную Украины
Амбассадор. Рекордсмен Андрей Пятов возвращается в сборную Украины

Знаменитый голкипер будет выполнять функции посла национальной сборной

Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Футбол | 27.09.2022, 09:55
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 27.09.2022, 11:44
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Решающий матч. Ротань определил состав Украины U-21 на игру против Словакии
Футбол | 27.09.2022, 17:09
Решающий матч. Ротань определил состав Украины U-21 на игру против Словакии
Решающий матч. Ротань определил состав Украины U-21 на игру против Словакии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Мощный ответ от УАФ на счёт участия пособников рашизма РБ будет?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Словакия U-21
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Словакия U-21
27.09.2022, 11:33
Футбол
Конфликт в Динамо. Новичок не хочет играть левым вингером
Конфликт в Динамо. Новичок не хочет играть левым вингером
26.09.2022, 19:45 10
Футбол
С ног на голову. На рф нашли в словах Усика поддержку рашистким нарративам
С ног на голову. На рф нашли в словах Усика поддержку рашистким нарративам
26.09.2022, 09:35 13
Война
Роман ЗОЗУЛЯ: «У меня нет мотивации играть в футбол. В стране война»
Роман ЗОЗУЛЯ: «У меня нет мотивации играть в футбол. В стране война»
26.09.2022, 20:05 9
Футбол
Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной
Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной
26.09.2022, 16:49 9
Футбол
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
26.09.2022, 17:35 3
Футбол
Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника
Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника
27.09.2022, 09:40 10
Бокс
Будущее сборной и Петракова, конфликт в Динамо, откровенные признания Усика
Будущее сборной и Петракова, конфликт в Динамо, откровенные признания Усика
27.09.2022, 06:01
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности