ПАВЕЛКО: «Сборная Ротаня дала мощный ответ всем скептикам и критикам»

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал проход молодежной сборной Украины на Евро-2023 U-21:

«Молодежная сборная Украины блестяще побеждает соперника в матче плей-офф Евро-2023. Команда Руслана Ротана дарит нашим воинам, которые в эти дни защищают Независимость нашего государства, и всей Украине путевку на финальную часть Евро-2023!

Сине-желтые в третий раз в истории сборной U-21 примут участие в решающем этапе континентального чемпионата, который пройдет в июне-июле следующего года в Грузии и Румынии. И, напомню, именно этот турнир определит представительство Европы в мужском футбольном турнире на Олимпиаде 2024, которая пройдет в Париже.

Накануне матча я имел возможность встретиться с командой и своими глазами увидел, насколько силен боевой дух всех футболистов и вера в победу. А сегодня сборная Руслана Ротаня дала мощный ответ всем скептикам и критикам, которые не верили в команду! Спасибо за мощную поддержку сборной и поздравляю с успехами болельщиков!

Особая благодарность тем, кто пришел сегодня на городской стадион в Бельско-Бялы. Поздравляем футболистов, тренерский штаб во главе с Русланом Ротанем и всю футбольную Украину с победой!

Слава Героям! Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!», – написал Андрей Павелко в своем Facebook.

Ранее также главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал победу своих подопечных.