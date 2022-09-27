WTA27 сентября 2022, 18:40 | Обновлено 27 сентября 2022, 18:46
56
0
Цуренко сыграет на турнире WTA в Тунисе
Леся выступит на соревнованиях в Монастире
27 сентября 2022, 18:40 | Обновлено 27 сентября 2022, 18:46
56
0
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№84 WTA) попала в список участниц турнира WTA 250, который на следующей неделе состоится в Монастире (Тунис).
Лидером посева будет вторая ракетка мира Онс Жабер.
Цуренко станет единственной из украинок, кто выступит на этом турнире. Остальные сыграют в квалификации более крупных соревнований WTA 500 в Остраве.
Призовой фонд турнира под названием Jasmin Open – $251,750.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 27 сентября 2022, 11:44 2
Турнир проходит в Австралии с 22 сентября по 1 октября
Война | 27 сентября 2022, 01:16 0
Александр, как всегда, четко и грамотно
Война | 27.09.2022, 01:49
Футбол | 27.09.2022, 11:08
Футбол | 27.09.2022, 09:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.09.2022, 10:58 1
26.09.2022, 07:32 1
26.09.2022, 22:12 5
25.09.2022, 19:42 3
25.09.2022, 17:07 1
26.09.2022, 16:49 9
26.09.2022, 11:05 3
25.09.2022, 17:57