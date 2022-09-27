Цуренко сыграет на турнире WTA в Тунисе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№84 WTA) попала в список участниц турнира WTA 250, который на следующей неделе состоится в Монастире (Тунис).

Лидером посева будет вторая ракетка мира Онс Жабер.

Цуренко станет единственной из украинок, кто выступит на этом турнире. Остальные сыграют в квалификации более крупных соревнований WTA 500 в Остраве.

Призовой фонд турнира под названием Jasmin Open – $251,750.