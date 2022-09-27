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WTA
27 сентября 2022, 18:40 | Обновлено 27 сентября 2022, 18:46
56
0

Цуренко сыграет на турнире WTA в Тунисе

Леся выступит на соревнованиях в Монастире

27 сентября 2022, 18:40 | Обновлено 27 сентября 2022, 18:46
56
0
Цуренко сыграет на турнире WTA в Тунисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№84 WTA) попала в список участниц турнира WTA 250, который на следующей неделе состоится в Монастире (Тунис).

Лидером посева будет вторая ракетка мира Онс Жабер.

Цуренко станет единственной из украинок, кто выступит на этом турнире. Остальные сыграют в квалификации более крупных соревнований WTA 500 в Остраве.

Призовой фонд турнира под названием Jasmin Open – $251,750.

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Леся Цуренко WTA Монастир Онс Жабер
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