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Англия
27 сентября 2022, 16:21 | Обновлено 27 сентября 2022, 16:24
521
0

Манчестер Юнайтед положил глаз на нападающего Ромы

«Красные дьяволы» ищут варианты усиления атаки

27 сентября 2022, 16:21 | Обновлено 27 сентября 2022, 16:24
521
0
Манчестер Юнайтед положил глаз на нападающего Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

В английскую Премьер-лигу может вернуться нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам. Он находится в поле зрения «Манчестер Юнайтед», наблюдает за ним и лондонский «Арсенал».

24-летний Абрахам является воспитанником «Челси». В Рим он перебрался летом 2021 года за 40 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Тэмми 8 матчей в чемпионате Италии и Лиге Европы, 2 гола и один ассист. Его контракт с «Ромой» рассчитан до 2026 году.

Сообщается, что Абрахам якобы также не против вернуться в чемпионат Англии.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» присмотрел в ПСВ замену Криштиану Роналду.

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Источник Corriere dello Sport
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