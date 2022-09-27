Манчестер Юнайтед положил глаз на нападающего Ромы

В английскую Премьер-лигу может вернуться нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам. Он находится в поле зрения «Манчестер Юнайтед», наблюдает за ним и лондонский «Арсенал».

24-летний Абрахам является воспитанником «Челси». В Рим он перебрался летом 2021 года за 40 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Тэмми 8 матчей в чемпионате Италии и Лиге Европы, 2 гола и один ассист. Его контракт с «Ромой» рассчитан до 2026 году.

Сообщается, что Абрахам якобы также не против вернуться в чемпионат Англии.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» присмотрел в ПСВ замену Криштиану Роналду.