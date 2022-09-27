Манчестер Юнайтед присмотрел в ПСВ замену Роналду

«Манчестер Юнайтед» изучает вероятность подписания нидерландского нападающего ПСВ Коди Гакпо.

Трансфер 23-игрока сборной Нидерландов может быть совершен после ухода из команды Криштиану Роналду, контракт которого с клубом заканчивается летом 2023 года. На «Олд Траффорд» рассчитывают, что клуб из Эйндховена не будет препятствовать трансферу Гакпо, как это было при переходе Антони из «Аякса», когда амстердамцы сопротивлялись очень отчаянно.

В нынешнем сезоне-2022/2023 Коди Гакпо провел семь матчей в чемпионате Нидерландов, забил восемь голов, сделал шесть ассистов. В целом за сезон, форвард отыграл в 13 встречах, забив 10 голов и сделав девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что определен лучший игрок «Манчестер Юнайтед» по итогам сентября.