Англия23 сентября 2022, 17:15 | Обновлено 23 сентября 2022, 17:18
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ФОТО. Назван лучший игрок Манчестер Юнайтед в сентябре
Кристиан Эриксен получил эту награду
23 сентября 2022, 17:15 | Обновлено 23 сентября 2022, 17:18
564
2
Завершилось голосование среди фанатов английского «Манчестер Юнайтед» за звание лучшего игрока месяца в клубе.
Кристиан Эриксен признан лучшим футболистом «красных дьяволов» в сентябре.
30-летний датчанин набрал 62% голосов. Он обошел Джейдона Санчо (28%) и Рафаэля Варана (10%).
В сентябре 2022 года Кристиан провел 4 матча и сделал 2 голевые передачи.
Ранее стало известно, что 12 игроков «МЮ» отравились после возвращения с Молдовы.
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