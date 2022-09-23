ФОТО. Назван лучший игрок Манчестер Юнайтед в сентябре

Завершилось голосование среди фанатов английского «Манчестер Юнайтед» за звание лучшего игрока месяца в клубе.

Кристиан Эриксен признан лучшим футболистом «красных дьяволов» в сентябре.

30-летний датчанин набрал 62% голосов. Он обошел Джейдона Санчо (28%) и Рафаэля Варана (10%).

В сентябре 2022 года Кристиан провел 4 матча и сделал 2 голевые передачи.

Ранее стало известно, что 12 игроков «МЮ» отравились после возвращения с Молдовы.