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Англия
23 сентября 2022, 17:15 | Обновлено 23 сентября 2022, 17:18
564
2

ФОТО. Назван лучший игрок Манчестер Юнайтед в сентябре

Кристиан Эриксен получил эту награду

23 сентября 2022, 17:15 | Обновлено 23 сентября 2022, 17:18
564
2
ФОТО. Назван лучший игрок Манчестер Юнайтед в сентябре
ФК МЮ. Кристиан Эриксен

Завершилось голосование среди фанатов английского «Манчестер Юнайтед» за звание лучшего игрока месяца в клубе.

Кристиан Эриксен признан лучшим футболистом «красных дьяволов» в сентябре.

30-летний датчанин набрал 62% голосов. Он обошел Джейдона Санчо (28%) и Рафаэля Варана (10%).

В сентябре 2022 года Кристиан провел 4 матча и сделал 2 голевые передачи.

Ранее стало известно, что 12 игроков «МЮ» отравились после возвращения с Молдовы.

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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Veter
Как наш Караваев
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justhateme
Еріксен був надто потужний в цьому місяці
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