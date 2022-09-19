Молдаване отомстили по-своему. 12 игроков МЮ чем-то отравились в Молдове
А может причиной стала еда во время обратного пути
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» инициировал внутреннее расследование после того, как у 12 игроков и членов команды были обнаружены симптомы интоксикации после возвращения из Молдовы.
Сообщается, что после матча Лиги Европы против «Шерифа» английская команда вернулась в страну на частном самолете. По данным издания The Sun, первые симптомы отравления появились в пятницу, 16 сентября. Отметим, что игра состоялась в четверг, 15 сентября.
Сейчас руководство клуба пытается выяснить, чем было вызвано отравление: продуктами, которые команда ела в Кишиневе, или еда на обратном пути.
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