Молдаване отомстили по-своему. 12 игроков МЮ чем-то отравились в Молдове

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» инициировал внутреннее расследование после того, как у 12 игроков и членов команды были обнаружены симптомы интоксикации после возвращения из Молдовы.

Сообщается, что после матча Лиги Европы против «Шерифа» английская команда вернулась в страну на частном самолете. По данным издания The Sun, первые симптомы отравления появились в пятницу, 16 сентября. Отметим, что игра состоялась в четверг, 15 сентября.



Сейчас руководство клуба пытается выяснить, чем было вызвано отравление: продуктами, которые команда ела в Кишиневе, или еда на обратном пути.