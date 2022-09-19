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  4. Молдаване отомстили по-своему. 12 игроков МЮ чем-то отравились в Молдове
Лига Европы
19 сентября 2022, 17:13 |
687
1

Молдаване отомстили по-своему. 12 игроков МЮ чем-то отравились в Молдове

А может причиной стала еда во время обратного пути

19 сентября 2022, 17:13 |
687
1
Молдаване отомстили по-своему. 12 игроков МЮ чем-то отравились в Молдове
ФК Манчестер Юнайтед

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» инициировал внутреннее расследование после того, как у 12 игроков и членов команды были обнаружены симптомы интоксикации после возвращения из Молдовы.

Сообщается, что после матча Лиги Европы против «Шерифа» английская команда вернулась в страну на частном самолете. По данным издания The Sun, первые симптомы отравления появились в пятницу, 16 сентября. Отметим, что игра состоялась в четверг, 15 сентября.

Сейчас руководство клуба пытается выяснить, чем было вызвано отравление: продуктами, которые команда ела в Кишиневе, или еда на обратном пути.

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Источник The Sun
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alex73776
Та напитися вина,ось і все)
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