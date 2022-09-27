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  4. Кейн находится в трех голах от исторического достижения в сборной Англии
Англия
27 сентября 2022, 13:47 | Обновлено 27 сентября 2022, 13:50
292
0

Кейн находится в трех голах от исторического достижения в сборной Англии

Английский нападающий может увековечить себя

27 сентября 2022, 13:47 | Обновлено 27 сентября 2022, 13:50
292
0
Кейн находится в трех голах от исторического достижения в сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В матче 6-го тура Лиги наций с командой Германии (3:3) Гарри Кейн отметился одним голом. Он реализовал 11-метровый.

Для 29-летнего нападающий гол стал 51-м в форме национальной команды.

Кейн продолжает занимать второе место в списке лучших голеадоров в истории сборной Англии. Он уступает лишь Уэйну Руни (53).

Ко всему прочему, игра с немцами стала для Кейна 50-й с капитанской повязкой в составе национальной команды Англии. Гарри стал лишь пятым футболистом в истории сборной своей страны, достигшим этой отметки. Опережают его Бобби Мур и Билли Райт (оба — 90), Брайан Робсон и Дэвид Бекхэм (59).

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн решил продлить контракт с «Тоттенхэмом».

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сборная Англии по футболу Гарри Кейн
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Источник Opta
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