Кейн находится в трех голах от исторического достижения в сборной Англии

В матче 6-го тура Лиги наций с командой Германии (3:3) Гарри Кейн отметился одним голом. Он реализовал 11-метровый.

Для 29-летнего нападающий гол стал 51-м в форме национальной команды.

Кейн продолжает занимать второе место в списке лучших голеадоров в истории сборной Англии. Он уступает лишь Уэйну Руни (53).

Ко всему прочему, игра с немцами стала для Кейна 50-й с капитанской повязкой в составе национальной команды Англии. Гарри стал лишь пятым футболистом в истории сборной своей страны, достигшим этой отметки. Опережают его Бобби Мур и Билли Райт (оба — 90), Брайан Робсон и Дэвид Бекхэм (59).

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн решил продлить контракт с «Тоттенхэмом».