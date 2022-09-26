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  4. Кейн решил продлить контракт с Тоттенхэмом
Англия
26 сентября 2022, 19:05 |
358
0

Кейн решил продлить контракт с Тоттенхэмом

Форвард не собирается покидать родной клуб

26 сентября 2022, 19:05 |
358
0
Кейн решил продлить контракт с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов продлить с клубом контракт, срок которого истекает летом 2023 года.

Интерес к Кейну проявляют «Бавария» и «Челси». «Бавария» настаивала на том, чтобы Кейн не продлял контракт со «Шпорами» и перешел в конце сезона в статусе свободного агента.

Решение Кейна продиктовано тем, что ему нравится работать с главным тренером «Тоттенхэма» Антонио Конте. Он хочет продолжать сотрудничество с итальянским специалистом.

В нынешнем сезоне на счету Кейна 6 голов и 1 ассист в 9 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Трансферная стоимость 29-летнего англичанина оценивается в 90 миллионов евро.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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