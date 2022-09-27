Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Контрольными матчами я доволен»
Тренер «Зари» - о подготовке команды к следующим матчам УПЛ
Главный тренер «Зари» Патрик Ван Леувен поделился впечатлениями от последних контрольных матчей команды против «Александрии» (1:1) и «Колоса» (0:1):
«После последнего матча перед перерывом у всех игроков было несколько выходных дней, чтобы они могли набраться энергии перед тренировочным процессом. Мы планировали сыграть два контрольных матча за первую неделю – против «Александрии» и «Колоса», и сейчас у нас еще одна неделя, чтобы подготовиться.
Контрольными матчами я доволен. Мы попробовали разные тактические моменты, а также использовали игроков на разных позициях. Все футболисты, участвовавшие в тренировочном процессе, были задействованы в матчах. Все здоровы. После перерыва мы будем продолжать использовать всех готовящихся к матчам футболистов.
В начале сборов в Польше перед стартом чемпионата у нас было много новых футболистов, как новичков, так и из молодежной команды. Некоторые игроки пошли в новые команды, а некоторые, наоборот, пришли. У нас на каждую позицию есть по два футболиста, поэтому они видят конкуренцию, и мы, тренерский штаб, видим это в тренировочном процессе.
Мы хотим быть готовы к игре против «Кривбасса». Физически мы должны быть готовы. Завтра у ребят будет выходной, а потом мы начнем готовиться к игре с «Кривбассом».
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