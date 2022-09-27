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Нидерланды
27 сентября 2022, 10:26 |
551
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда нидерландского футбола возглавила Витесс

Филипп Коку будет работать со своим бывшим клубом

27 сентября 2022, 10:26 |
551
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда нидерландского футбола возглавила Витесс
ФК Витесс. Филип Коку

Клуб нидерландской Эредивизие «Витесс» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Филипа Коку. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

На посту главного тренера «Витесса» Коку заменил немца Томаса Леча, под руководством которого команда провалила старт сезона и сейчас идет 14-й в турнирной таблице Эредивизие.

Ранее Коку выступал за «Витесс» в качестве игрока в 1990 – 1995 годах. В качестве тренера 51-летний нидерландец ранее работал с ПСВ, «Фенербахче» и «Дерби Каунти».

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Витесс Филип Коку
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Источник ФК Витесс
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