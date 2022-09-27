Экс-звезда Интера начал карьеру баскетболиста в 40 лет

Бывший игрок «Интера» и сборной Аргентины Родриго Паласио решил в 40 лет начать карьеру баскетболиста. Он подписал контракт с клубом «Гарньяно», который выступает в итальянской Серии D.

Недавно он дебютировал за новую команду в полуфинале регионального турнира. «Гарньяно» проиграл 65:73, Паласио набрал 6 очков. Прошлой ночью Паласио набрал 14 очков в матче Серии D против «Баскет Маласпина».

Последним клубом в карьере Паласио была «Брешия», в составе которой он провел 6 голов и 4 ассиста в 30 матчах Серии В прошлого сезона. Также на счету 40-летнего форварда 3 гола в 27 матчах за сборную Аргентины.