Экс-звезда Интера начал карьеру баскетболиста в 40 лет
Родриго Паласио попробовал себя в новом виде спорта
Бывший игрок «Интера» и сборной Аргентины Родриго Паласио решил в 40 лет начать карьеру баскетболиста. Он подписал контракт с клубом «Гарньяно», который выступает в итальянской Серии D.
Недавно он дебютировал за новую команду в полуфинале регионального турнира. «Гарньяно» проиграл 65:73, Паласио набрал 6 очков. Прошлой ночью Паласио набрал 14 очков в матче Серии D против «Баскет Маласпина».
Последним клубом в карьере Паласио была «Брешия», в составе которой он провел 6 голов и 4 ассиста в 30 матчах Серии В прошлого сезона. Также на счету 40-летнего форварда 3 гола в 27 матчах за сборную Аргентины.
Se retiró Rodrigo Palacio a los 40 años.— Julian Mozo (@JulianMozo) September 26, 2022
Hizo un carrerón en el fútbol.
Ahora va a dedicarse a su otra pasión, el básquet. Ya se incorporó a un equipo del ascenso italiano, en Trezzano.
Jugó de chico en el club La Falda de Bahía. Escolta anotador de muy buen tiro. Doy fe.🙌 pic.twitter.com/qtVKLKur1q
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