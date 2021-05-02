В рамках 34-го тура Серии А «Болонья» и «Фиорентина» расписали боевую ничью 3:3. В составе «красно-синих» трижды отличился Родриго Паласио, который стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионата Италии.
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Паласио (Болонья).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Фиорентина).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Паласио (Болонья).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Бонавентура (Фиорентина).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Паласио (Болонья).
|22'
|ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Фиорентина).
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Источник — Sport.ua
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