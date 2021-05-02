34-й тур
Болонья
3 : 3
Фиорентина
02.05.2021, FT

39-летний Паласио оформил хет-трик в матче с Фиорентиной, установив рекорд

«Наполи» не удержал победу над «Кальяри»

  • 02.05.2021 18:45
  • 1268 просмотров
  • 2 комментария
39-летний Паласио оформил хет-трик в матче с Фиорентиной, установив рекорд
© ФК Болонья. Родриго Паласио

Аргентинский нападающий «Болоньи» Родриго Паласио трижды расписался в воротах «Фиорентины» в рамках 34-го тура Серии А, чем помог своей команде завоевать одно очко.
 
В возрасте 39 лет и 86 дней Паласио стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионата Италии. Предыдущий рекорд принадлежал Сильвио Пиоле (37 лет 51 день), который установил его в 1950-м году.
 
Еще в одном матче «Кальяри» в компенсированное время спас ничью против «Наполи».
 
Чемпионат Италии. 34-й тур
 
«Болонья» – «Фиорентина» – 3:3
Голы: 0:1 – 22, пенальти Влахович, 1:1 – 31 Паласио, 1:2 – 64 Бонавентура, 2:2 – 71 Паласио, 2:3 – 73 Влахович, 3:3 – 84 Паласио.
 
«Наполи» – «Кальяри» – 1:1
Голы: 1:0 – 13 Осимхен, 1:1 – 90+4 Нандес.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Gracenote Live

(6 голосов)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.05.2021 19:52
    0
    Молочага, пример для многих...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.05.2021 19:03
    +1
    71 год рекорд пал,круто
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.05.2021 19:03
    +1
    71 год рекорд пал,круто
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.05.2021 19:52
    0
    Молочага, пример для многих...
    Ссылка
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