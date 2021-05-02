39-летний Паласио оформил хет-трик в матче с Фиорентиной, установив рекорд

Аргентинский нападающий «Болоньи» Родриго Паласио трижды расписался в воротах «Фиорентины» в рамках 34-го тура Серии А, чем помог своей команде завоевать одно очко.



В возрасте 39 лет и 86 дней Паласио стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионата Италии. Предыдущий рекорд принадлежал Сильвио Пиоле (37 лет 51 день), который установил его в 1950-м году.



Еще в одном матче «Кальяри» в компенсированное время спас ничью против «Наполи».



Чемпионат Италии. 34-й тур



«Болонья» – «Фиорентина» – 3:3

Голы: 0:1 – 22, пенальти Влахович, 1:1 – 31 Паласио, 1:2 – 64 Бонавентура, 2:2 – 71 Паласио, 2:3 – 73 Влахович, 3:3 – 84 Паласио.



«Наполи» – «Кальяри» – 1:1

Голы: 1:0 – 13 Осимхен, 1:1 – 90+4 Нандес.

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