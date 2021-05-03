В матче 34-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Кальяри» со счетом 1:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Найтан Нандес (Кальяри).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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Источник — Sport.ua
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