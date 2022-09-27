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Лига наций
Сан-Марино
26.09.2022, FT 0 : 4
Эстония
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Лига наций
27 сентября 2022, 09:15 |
51
0

Сан-Марино – Эстония – 0:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги наций

27 сентября 2022, 09:15 |
51
0
Сан-Марино – Эстония – 0:4. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче заключительного тура группового раунда Лиги наций сборная Эстонии на выезде разгромила национальную команду Сан-Марино со счетом 4:0.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Хенри Аниер (Эстония).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Рауно Саппинен (Эстония).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Тайо Тенисте (Эстония).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Хенри Аниер (Эстония).
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Источник MEGOGO
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