Лига наций
26.09.2022, FT 0 : 4
Лига наций27 сентября 2022, 09:15 |
51
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Сан-Марино – Эстония – 0:4. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги наций
27 сентября 2022, 09:15 |
51
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В матче заключительного тура группового раунда Лиги наций сборная Эстонии на выезде разгромила национальную команду Сан-Марино со счетом 4:0.
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Хенри Аниер (Эстония).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Рауно Саппинен (Эстония).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Тайо Тенисте (Эстония).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Хенри Аниер (Эстония).
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