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Испания
26 сентября 2022, 15:59 |
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Реал планирует вернуть Браима Диаса

Сейчас хавбек выступает в аренде в «Милане»

26 сентября 2022, 15:59 |
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Реал планирует вернуть Браима Диаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Контракт Марко Асенсио с «Реалом» истекает в конце сезона и, скорее всего, не будет продлен. Хавбек может перейти в «Барселону».

В случае ухода Асенсио «Реал» планирует вернуть из аренды в «Милане» Браима Диаса. В конце сезона у чемпионов Италии есть право выкупа Диаса за 22 миллиона евро, а у «Реала» прописан возможный контрвыкуп за 30 миллионов.

В нынешнем сезоне на счету Диаса 1 гол и 1 ассист в 7 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего испанца оценивается в 18 миллионов евро.

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Источник Mundo Deportivo
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