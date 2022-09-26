Реал планирует вернуть Браима Диаса

Контракт Марко Асенсио с «Реалом» истекает в конце сезона и, скорее всего, не будет продлен. Хавбек может перейти в «Барселону».

В случае ухода Асенсио «Реал» планирует вернуть из аренды в «Милане» Браима Диаса. В конце сезона у чемпионов Италии есть право выкупа Диаса за 22 миллиона евро, а у «Реала» прописан возможный контрвыкуп за 30 миллионов.

В нынешнем сезоне на счету Диаса 1 гол и 1 ассист в 7 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего испанца оценивается в 18 миллионов евро.