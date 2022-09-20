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Испания
20 сентября 2022, 08:05 |
1223
0

Игрок Реала может перейти в Барселону

Каталонский клуб интересуется Асенсио

20 сентября 2022, 08:05 |
1223
0
Игрок Реала может перейти в Барселону
Instagram. Марко Асенсио

Испанский футбольный клуб «Барселона» заинтересовался полузащитником мадридского «Реала» Марко Асенсио.

У испанского футболиста остался год контракта со «сливочными». Зимнее трансферное окно – последняя возможность для «Реала» распрощаться с футболистом не бесплатно. Поэтому в «Барселоне» считают, что могут подписать его за невысокую цену.

Помочь трансферу могут хорошие отношения между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и агентом Марко – Жорже Мендешем.

В прошлом сезоне Асенсио провел 40 матчей за «Реал» во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 1 ассист. В этом сезоне Марко дважды появлялся на поле.

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Марко Асенсио Барселона Реал Мадрид Жоан Лапорта Жорже Мендеш трансферы трансферы Ла Лиги
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Источник Mundo Deportivo
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