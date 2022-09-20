Игрок Реала может перейти в Барселону
Каталонский клуб интересуется Асенсио
Испанский футбольный клуб «Барселона» заинтересовался полузащитником мадридского «Реала» Марко Асенсио.
У испанского футболиста остался год контракта со «сливочными». Зимнее трансферное окно – последняя возможность для «Реала» распрощаться с футболистом не бесплатно. Поэтому в «Барселоне» считают, что могут подписать его за невысокую цену.
Помочь трансферу могут хорошие отношения между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и агентом Марко – Жорже Мендешем.
В прошлом сезоне Асенсио провел 40 матчей за «Реал» во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 1 ассист. В этом сезоне Марко дважды появлялся на поле.
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