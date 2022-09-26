Во вторник, 27 сентября, состоится ответный стыковой матч квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Словакии.

Поединок состоится на Муниципальном стадионе польского города Бельско-Бяла. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Украина U-21 – Словакия U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

На территории Украины зрители смогут посмотреть трансляцию на региональных каналах Суспильного, а также на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина U-21 – Словакия U-21.