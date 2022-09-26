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  4. Богдан БУТКО: «В Шахтере меня начали двигать, не давали играть»
Украина. Премьер лига
26 сентября 2022, 12:25 | Обновлено 26 сентября 2022, 13:39
732
2

Богдан БУТКО: «В Шахтере меня начали двигать, не давали играть»

Бывший защитник «Шахтера» - об уходе из команды

26 сентября 2022, 12:25 | Обновлено 26 сентября 2022, 13:39
732
2
Богдан БУТКО: «В Шахтере меня начали двигать, не давали играть»
ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко

31-летний Богдан Бутко признался, что покинул донецкую команду не по своей воле. Бутко в феврале этого года на правах аренды стал игроком польского «Леха». А в начале сентября Богдан подписал контракт с луганской «Зарей».

«Это не от меня зависело. Меня начали двигать, не давали играть. Поэтому я поехал в Польшу в «Лех», а затем – в Турцию. Это была не моя инициатива уехать из «Шахтера». Кого-то другого, я догадываюсь, кто это мог сделать, но фамилию говорить не буду, многие поймут, кто это.

Этот клуб мне многое дал. И все же я поиграл немного за «Шахтер», и могу только поблагодарить донецкий клуб. Все, в принципе. Если команда постоянно играет в Лиге чемпионов, это серьезный уровень».

У меня с каждым тренером были хорошие отношения — и с моей стороны, и с их. Здесь большее другое сыграло роль. Либо какие-то деньги, либо нужно было ставить бразильцев. Точно сказать не могу», - признался Богдан Бутко.

Напомним, на счету у Бутко есть 33 матча в форме национальной сборной Украины. Летом Богдан мог стать игроком одесского «Черноморца», но до подписания контракт дело так и не дошло.

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Богдан Бутко Шахтер Донецк Заря Луганск
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Источник Український футбол
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Комментарии 2
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Віталій Ткачук
Нормальний захисник був, але в Шахті його дійсно ігнорували. Шахта багато дала, але лише в фінансовому плані.
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0
kadaad
Не понимаю зачем его брали в сборную.
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-4
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