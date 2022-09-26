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  4. Габриэль ГОМЕС – о переходе в Днепр-1: «Все произошло очень быстро»
Украина. Премьер лига
26 сентября 2022, 11:17 |
370
0

Габриэль ГОМЕС – о переходе в Днепр-1: «Все произошло очень быстро»

Бразильский защитник рассказал о своих впечатлениях

26 сентября 2022, 11:17 |
370
0
Габриэль ГОМЕС – о переходе в Днепр-1: «Все произошло очень быстро»
СК Днепр-1. Габриэль Гомес

Новичок «Днепра-1» бразильский защитник Габриэль Гомес рассказал, как перебрался в украинский клуб.

– Как ты узнал интерес со стороны «Днепра-1»?
– Я услышал об этом варианте от Жадера – бразильца, который играл в чемпионате Украины и сегодня является своеобразным мостиком между клубами и некоторыми бразильскими игроками. Все произошло очень быстро, поскольку дело подходило к концу трансферного окна, и я очень рад, что все вышло.

– Какие первые впечатления от команды здесь?
– Как только я прибыл, понял, что это очень квалифицированная команда с отличными игроками. Они очень качественные спортсмены на поле, и что действительно привлекло мое внимание, так это атмосфера в раздевалке! Я считаю, что с этой командой у нас есть все, чтобы добиться всех целей сезона.

– Что ты знаешь о войне в Украине? Что об этом говорят в Бразилии?
– Я знаю, что конфликт обострился в конце 2021 года из-за геополитических проблем между двумя странами, и, к сожалению, в начале 2022 года произошло вторжение… В начале года в Бразилии было много разговоров о войне, а сейчас СМИ говорят не так много, как раньше. Но мы следим за всем в Интернете и надеемся, что это скоро закончится.

– С кем ты советовался во время перехода? Знаешь ли кого-нибудь из бразильцев, игравших в Украине? Может, знаком с Дугласом Баселаром Силвой?
– Я знаком с несколькими бразильцами, которые играли в Украине. Могу выделить Паулиньо Бою, который был заметен здесь в украинском футболе. Когда началась война, он вернулся в Бразилию, чтобы играть за «Америку» на правах аренды – именно там мы встретились. Он был тем, кто поддержал меня в решении приехать сюда, придал мне уверенность в принятии этого вызова в моей карьере. Что касается Дугласа Баселара, то я многое слышал о нем, но не знаком с ним лично. Это игрок, безусловно, ориентир для бразильцев, приезжающих в украинские клубы.

– Ты не сможешь играть в еврокубках. Это разочаровывает или позволяет сосредоточиться больше на том, чтобы победить конкурентов за место в составе?
– Нет. Нет никакого отчаяния! Напротив, это мотивирует меня работать настойчивее, чтобы попасть в состав на национальный чемпионат. В то же время я с большим уважением отношусь ко всем товарищам по команде, с которыми мы вместе работаем. Я приехал в «Днепр-1», прежде всего, чтобы помочь клубу достичь поставленных задач на сезон. А если удается вносить свой вклад в это на поле, то еще лучше.

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Габриэль Гомес Днепр-1
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Источник СК Днепр-1
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