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  4. Тарас КАБАНОВ: «Сбитый прицел Яремчука беспокоит»
Лига наций
26 сентября 2022, 08:20 |
581
0

Тарас КАБАНОВ: «Сбитый прицел Яремчука беспокоит»

Бывший нападающий сборной Украины – о матчах Лиги наций

26 сентября 2022, 08:20 |
581
0
Тарас КАБАНОВ: «Сбитый прицел Яремчука беспокоит»
УАФ

Бывший нападающий национальной сборной Украины Тарас Кабанов рассказал, что помогло подопечным Александра Петракова одержать убедительную победу в матче с Арменией (5:0) и оценил их шансы в борьбе за путевку в элитный дивизион Лиги наций.

— Если честно, то я ожидал большего сопротивления со стороны хозяев. Ведь, помнится, в первом поединке этих сборных в Польше, армяне, несмотря на три пропущенных мяча, не были мальчиками для битья. Пропустив второй раз, они выбросили белый флаг. Хотя следует признать, что наши ребята образцово действовали после перерыва, умело меняя направления атак и лишив хозяев контроля над мячом.

— Ожидали, что после фиаско в пропущенном матче с шотландцами в Глазго главный тренер сборной Украины Александр Петраков в Ереване проведет такую ​​массовую ротацию?
– Нет. Можно было предположить появление в старте разве что Ильи Забарного, Виталия Миколенко и Андрея Лунина. А вот участие с первых минут Тараса Качарабы, Александра Зубкова, Александра Тимчика, Даниила Игнатенко стало для меня неожиданностью. Тем не менее, казалось, что Петраков бросит в бой тех игроков, которые провалили поединок в Глазго, чтобы они в соперничестве со слабым оппонентом поверили в свои силы. Наставник решил иначе и не прогадал. Тимчик, Зубков, Игнатенко забили, а Лунин с Качарабой позаботились, чтобы не пропустить.

— Однако справедливости ради следует сказать, что в первом тайме преимущество гостей не было таким очевидным. Чем это объяснимо?
— Думаю, что сначала банально не хватало сыгранности, ведь в таком составе наша сборная вступала впервые. Прежде всего, возникли проблемы с реализацией, далеко не всегда удавался быстрый переход от обороны в атаку и хозяева успевали перестроиться и устранять угрозы. Знаете, мне досаднее всего, что снова ушел с поля без своего забитого мяча Роман Яремчук. Я был уверен, что вчера он прервет свою уже продолжительную безголевую серию. И сбитый прицел Яремчука беспокоит.

— Похоже, Роману следует брать пример с его дублера Артема Довбика, который, выйдя на замену, быстро оформил дубль и этим аргументом может убедить Петракова, что заслуживает места в старте в завершающем противостоянии с шотландцами 27 сентября…
– Давайте не будем загадывать. Несколько дней назад Довбик уже играл с шотландцами и ничем не поразил. И не забывайте, что в Ереване он появился на поле, когда судьба поединка уже была решена. Радует, что у Петракова еще есть время, чтобы все взвесить и не ошибиться в выборе. Тем более, что есть определенная неопределенность еще с несколькими позициями.

Тем не менее, сейчас главное, чтобы наши ребята должным образом восстановились после длительного перелета из Армении в Польшу, а затем серьезно поработали над этими ошибками, которые допускали недавно в Глазго. В частности, как не нужно действовать при розыгрыше стандартных положений у своих ворот, дважды пропустив в достаточно простых ситуациях. На мой взгляд, в Кракове у сборной Украины есть все шансы взять реванш у британцев и доказать, что сине-желтых не случайно считали фаворитом турнира, – сказал Кабанов.

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Источник zbirna.com
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