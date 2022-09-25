Первая лига. ЛНЗ выиграл у Чернигова

В матче 5-го тура группы Б Первой лиги Украины черкасский ЛНЗ выиграл у «Чернигова» со счетом 2:0. Голами отличились Антон Савин и Павел Замуренко.

Первая лига. Группа Б. 5-й тур

«Чернигов» – ЛНЗ – 0:2

Голы: Савин, 31 (0:1). Замуренко, 87 (0:2)

Благодаря этой победе черкасский клуб, набрав 10 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице.