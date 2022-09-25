Украина. Первая лига25 сентября 2022, 16:00 | Обновлено 25 сентября 2022, 16:06
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Первая лига. ЛНЗ выиграл у Чернигова
Черкасский клуб вернулся на первое место в турнирной таблице
25 сентября 2022, 16:00 | Обновлено 25 сентября 2022, 16:06
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В матче 5-го тура группы Б Первой лиги Украины черкасский ЛНЗ выиграл у «Чернигова» со счетом 2:0. Голами отличились Антон Савин и Павел Замуренко.
Первая лига. Группа Б. 5-й тур
«Чернигов» – ЛНЗ – 0:2
Голы: Савин, 31 (0:1). Замуренко, 87 (0:2)
Благодаря этой победе черкасский клуб, набрав 10 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице.
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