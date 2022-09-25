Украина. Первая лига25 сентября 2022, 12:35 | Обновлено 25 сентября 2022, 12:43
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Чернигов – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 25 сентября в 12:00
25 сентября 2022, 12:35 | Обновлено 25 сентября 2022, 12:43
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В воскресенье, 25 сентября, состоится матч 5-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Чернигов» примет ЛНЗ. Стартовый свисток прозвучит в 12:00.
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Савин (ЛНЗ).
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