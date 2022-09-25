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Чемпионат Украины
Чернигов
71 0 : 1
ЛНЗ
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Украина. Первая лига
25 сентября 2022, 12:35 | Обновлено 25 сентября 2022, 12:43
151
0

Чернигов – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 25 сентября в 12:00

25 сентября 2022, 12:35 | Обновлено 25 сентября 2022, 12:43
151
0
Чернигов – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В воскресенье, 25 сентября, состоится матч 5-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Чернигов» примет ЛНЗ. Стартовый свисток прозвучит в 12:00.

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Савин (ЛНЗ).
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Источник Sport.ua
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