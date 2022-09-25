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25.09.2022 15:00 - : -
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Украина. Премьер лига
25 сентября 2022, 11:37 | Обновлено 25 сентября 2022, 11:39
19
0

Полесье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 25 сентября в 15:00

25 сентября 2022, 11:37 | Обновлено 25 сентября 2022, 11:39
19
0
Полесье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В воскресенье, 25 сентября, состоится матч 5-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором житомирское «Полесье» примет черновицкую «Буковину». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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