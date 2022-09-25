Украина. Первая лига25 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 25 сентября 2022, 17:12
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Полесье обыграло Буковину и вышло на первое место
Житомирский клуб обошел «Эпицентр» в турнирной таблице
25 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 25 сентября 2022, 17:12
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В матче 5-го тура группы А Первой лиги Украины житомирское «Полесье» на своем поле выиграло у черновицкой «Буковины» со счетом 2:0.
Голами отличились Богдан Кушниренко и Денис Янаков. Оба мяча были забиты с пенальти.
Первая лига. Группа А. 5-й тур
«Полесье» – «Буковина» – 2:0
Голы: Кушниренко, 29 (1:0). Янаков, 65 (2:0)
Благодаря этой победе житомирский клуб, набрав 13 очков, обошел «Эпицентр» и вышел на первое место в турнирной таблице.
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