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Украина. Первая лига
25 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 25 сентября 2022, 17:12
133
0

Полесье обыграло Буковину и вышло на первое место

Житомирский клуб обошел «Эпицентр» в турнирной таблице

25 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 25 сентября 2022, 17:12
133
0
Полесье обыграло Буковину и вышло на первое место
ФК Полесье Житомир. Денис Янаков

В матче 5-го тура группы А Первой лиги Украины житомирское «Полесье» на своем поле выиграло у черновицкой «Буковины» со счетом 2:0.

Голами отличились Богдан Кушниренко и Денис Янаков. Оба мяча были забиты с пенальти.

Первая лига. Группа А. 5-й тур

«Полесье» – «Буковина» – 2:0
Голы: Кушниренко, 29 (1:0). Янаков, 65 (2:0)

Благодаря этой победе житомирский клуб, набрав 13 очков, обошел «Эпицентр» и вышел на первое место в турнирной таблице.

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Источник Sport.ua
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