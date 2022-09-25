Полесье обыграло Буковину и вышло на первое место

В матче 5-го тура группы А Первой лиги Украины житомирское «Полесье» на своем поле выиграло у черновицкой «Буковины» со счетом 2:0.

Голами отличились Богдан Кушниренко и Денис Янаков. Оба мяча были забиты с пенальти.

Первая лига. Группа А. 5-й тур

«Полесье» – «Буковина» – 2:0

Голы: Кушниренко, 29 (1:0). Янаков, 65 (2:0)

Благодаря этой победе житомирский клуб, набрав 13 очков, обошел «Эпицентр» и вышел на первое место в турнирной таблице.