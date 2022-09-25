Сборная Украины одержала самую крупную гостевую победу за последние 9 лет

В матче 5-го тура Лиги наций УЕФА украинская сборная, как известно, в Ереване со счетом 5:0 разгромила команду Армении. Голами в составе подопечных Александра Петракова отметились Александр Тымчик, Александр Зубков, Даниил Игнатенко, а Артем Довбик оформил дубль.

Эта победа для сборной Украины стала самой крупной в выездных поединках за последние девять лет.

В октябре 2013 года украинцы во главе с Михаилом Фоменко разгромила в гостях Сан-Марино со счетом 8:0. С тех пор Украина побеждала с разницей в пять мячей только дома и то один раз - в июне 2019 года в матче квалификации Евро-2020 с Сербией (5:0).