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Сборная УКРАИНЫ
25 сентября 2022, 10:56 | Обновлено 25 сентября 2022, 11:11
324
0

Сборная Украины одержала самую крупную гостевую победу за последние 9 лет

«Сине-желтые» давно так не выигрывали на выезде

25 сентября 2022, 10:56 | Обновлено 25 сентября 2022, 11:11
324
0
Сборная Украины одержала самую крупную гостевую победу за последние 9 лет
УАФ

В матче 5-го тура Лиги наций УЕФА украинская сборная, как известно, в Ереване со счетом 5:0 разгромила команду Армении. Голами в составе подопечных Александра Петракова отметились Александр Тымчик, Александр Зубков, Даниил Игнатенко, а Артем Довбик оформил дубль.

Эта победа для сборной Украины стала самой крупной в выездных поединках за последние девять лет.

В октябре 2013 года украинцы во главе с Михаилом Фоменко разгромила в гостях Сан-Марино со счетом 8:0. С тех пор Украина побеждала с разницей в пять мячей только дома и то один раз - в июне 2019 года в матче квалификации Евро-2020 с Сербией (5:0).

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Источник Sport.ua
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