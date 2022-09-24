В матче с Арменией сборная Украины отпраздновала победный юбилей
Наша национальная дружина одержала 80-ю победу в официальных турнирах
Победа над Арменией (5:0) стала 80-й для сборной Украины в официальных турнирах. 43 раза наша команда добивались успеха дома, 33 - в гостях и 4 - на нейтральных полях. 40 викторий украинцы отпраздновали в чемпионатах мира, 32 - в чемпионатах Европы и 8 - в Лиге наций.
В 18 победных играх сборной руководил Андрей Шевченко, в 15 - Олег Блохин, в 14 - Михаил Фоменко, в 12 - Йожеф Сабо, в 6 - Алексей Михайличенко и Александр Петраков, в 4-х - Валерий Лобановский, в 3-х - Анатолий Коньков и в 2-х - Леонид Буряк.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы сборной Украины в официальных турнирах
|
Победа
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер Украины
|
1-я
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Эстония (д)
|
3:0
|
Йожеф САБО
|
10-я
|
14.10.1998
|
ЧЕ
|
Армения (д)
|
2:0
|
Йожеф САБО
|
20-я
|
12.10.2002
|
ЧЕ
|
Греция (д)
|
2:0
|
Леонид БУРЯК
|
30-я
|
23.06.2006
|
ЧМ
|
Тунис (н)
|
1:0
|
Олег БЛОХИН
|
40-я
|
10.10.2009
|
ЧМ
|
Англия (д)
|
1:0
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
50-я
|
09.10.2014
|
ЧЕ
|
Беларусь (г)
|
2:0
|
Михаил ФОМЕНКО
|
60-я
|
02.09.2017
|
ЧМ
|
Турция (д)
|
2:0
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
70-я
|
14.10.2019
|
ЧЕ
|
Португалия (д)
|
2:1
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
80-я
|
24.09.2022
|
ЛН
|
Армения (г)
|
5:0
|
Александр ПЕТРАКОВ
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций.
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