Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В матче с Арменией сборная Украины отпраздновала победный юбилей
Лига наций
24 сентября 2022, 18:25 | Обновлено 24 сентября 2022, 18:44
717
0

В матче с Арменией сборная Украины отпраздновала победный юбилей

Наша национальная дружина одержала 80-ю победу в официальных турнирах

24 сентября 2022, 18:25 | Обновлено 24 сентября 2022, 18:44
717
0
В матче с Арменией сборная Украины отпраздновала победный юбилей
УАФ

Победа над Арменией (5:0) стала 80-й для сборной Украины в официальных турнирах. 43 раза наша команда добивались успеха дома, 33 - в гостях и 4 - на нейтральных полях. 40 викторий украинцы отпраздновали в чемпионатах мира, 32 - в чемпионатах Европы и 8 - в Лиге наций.

В 18 победных играх сборной руководил Андрей Шевченко, в 15 - Олег Блохин, в 14 - Михаил Фоменко, в 12 - Йожеф Сабо, в 6 - Алексей Михайличенко и Александр Петраков, в 4-х - Валерий Лобановский, в 3-х - Анатолий Коньков и в 2-х - Леонид Буряк.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы сборной Украины в официальных турнирах

Победа

Дата

Ранг

Соперник

Счет

Тренер Украины

1-я

13.11.1994

ЧЕ

Эстония (д)

3:0

Йожеф САБО

10-я

14.10.1998

ЧЕ

Армения (д)

2:0

Йожеф САБО

20-я

12.10.2002

ЧЕ

Греция (д)

2:0

Леонид БУРЯК

30-я

23.06.2006

ЧМ

Тунис (н)

1:0

Олег БЛОХИН

40-я

10.10.2009

ЧМ

Англия (д)

1:0

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

50-я

09.10.2014

ЧЕ

Беларусь (г)

2:0

Михаил ФОМЕНКО

60-я

02.09.2017

ЧМ

Турция (д)

2:0

Андрей ШЕВЧЕНКО

70-я

14.10.2019

ЧЕ

Португалия (д)

2:1

Андрей ШЕВЧЕНКО

80-я

24.09.2022

ЛН

Армения (г)

5:0

Александр ПЕТРАКОВ

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций.

По теме:
Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
Определен лучший игрок матча Армения - Украина
Догнал Шевченко, впереди Тимощук. Ярмоленко провел 111 матчей за сборную
цифры и факты сборная Украины по футболу Лига наций Армения - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
Биатлон | 24 сентября 2022, 09:20 0
Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах

Ее нашли спасатели

Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Футбол | 24 сентября 2022, 17:53 25
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению

Коллектив Александра Петракова отвел душу перед решающим матчем

ВИДЕО. Шедевр Месси! Аргентина переиграла Гондурас в товарищеском матче
Футбол | 24.09.2022, 08:55
ВИДЕО. Шедевр Месси! Аргентина переиграла Гондурас в товарищеском матче
ВИДЕО. Шедевр Месси! Аргентина переиграла Гондурас в товарищеском матче
Где смотреть онлайн матч Армения – Украина
Футбол | 24.09.2022, 05:40
Где смотреть онлайн матч Армения – Украина
Где смотреть онлайн матч Армения – Украина
К ассисту добавил гол. Зубков удвоил преимущество Украины
Футбол | 24.09.2022, 17:22
К ассисту добавил гол. Зубков удвоил преимущество Украины
К ассисту добавил гол. Зубков удвоил преимущество Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Сарапия. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении
Без Сарапия. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Армении
24.09.2022, 09:55 12
Футбол
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
23.09.2022, 11:00 3
Баскетбол
Фьюри, Джошуа или Уайлдер? Усик назвал самого удобного из этих соперников
Фьюри, Джошуа или Уайлдер? Усик назвал самого удобного из этих соперников
23.09.2022, 13:43
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Очаровательная невестка Диего Симеоне
ДЕВУШКА ДНЯ. Очаровательная невестка Диего Симеоне
23.09.2022, 09:28 1
Футбол
ВИДЕО. Один удар на миллион от Федерера! Только Роджер мог такое исполнить
ВИДЕО. Один удар на миллион от Федерера! Только Роджер мог такое исполнить
24.09.2022, 09:05 1
Теннис
Группы не будет. Будивельник уступил Брозе Бамбергу в квалификации ЛЧ
Группы не будет. Будивельник уступил Брозе Бамбергу в квалификации ЛЧ
23.09.2022, 22:04 8
Баскетбол
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
ФОТО. Казахстанцы напомнили, откуда на беларусь готовилось нападение
22.09.2022, 18:21 9
Футбол
Поражение с надеждой. Сборная Украины U-21 проиграла Словакии
Поражение с надеждой. Сборная Украины U-21 проиграла Словакии
23.09.2022, 20:52 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности