Украина. Премьер лига25 сентября 2022, 07:55 | Обновлено 25 сентября 2022, 08:27
31
0
Минай – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 сентября в 13:00 перенесенный матч 1-го тура УПЛ
25 сентября 2022, 07:55 | Обновлено 25 сентября 2022, 08:27
31
0
25 сентября в 13:00 в перенесенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Минай» и «Львов».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе «Минай» в Закарпатье.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Минай – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Читайте также:Минай – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 сентября 2022, 18:37 14
Тренер оценил крупную победу в матче Лиги наций
Футбол | 24 сентября 2022, 17:53 54
Коллектив Александра Петракова отвел душу перед решающим матчем
Футбол | 25.09.2022, 03:00
Футбол | 24.09.2022, 08:55
Бокс | 25.09.2022, 01:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.09.2022, 09:05 1
Бокс
24.09.2022, 12:15 20
23.09.2022, 23:59 1
23.09.2022, 20:13 3
23.09.2022, 18:23 26
Бокс
23.09.2022, 16:22