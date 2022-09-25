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Чемпионат Украины
Минай
25.09.2022 13:00 - : -
Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 сентября 2022, 07:55 | Обновлено 25 сентября 2022, 08:27
31
0

Минай – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 сентября в 13:00 перенесенный матч 1-го тура УПЛ

25 сентября 2022, 07:55 | Обновлено 25 сентября 2022, 08:27
31
0
Минай – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

25 сентября в 13:00 в перенесенном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Минай» и «Львов».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Минай» в Закарпатье.

Минай – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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