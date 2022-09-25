ВИДЕО. Федерер придумал новую кличку Джоковичу

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер придумал своему другу и напарнику по команде на Кубке Лейвера Новаку Джоковичу новую кличку:

«Novak H2Okovic».

Именно так в своем Twitter швейцарец подписал новый пост с видео, где видно Джоковича.

Дело в том, что во время смены сторон между 7 и 8 геймом в матче против Фрэнсиса Тиафо Новак выпил слишком много воды, а бутылки ему подавал сам Роджер.

Отметим, что сейчас команда Европы обыгрывает команду остального мира со счетом 8:4.

Ранее Роджер провел свой последний матч в профессиональной карьере.