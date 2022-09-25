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  4. ВИДЕО. Федерер придумал новую кличку Джоковичу
ATP
25 сентября 2022, 01:58 | Обновлено 25 сентября 2022, 01:59
128
0

ВИДЕО. Федерер придумал новую кличку Джоковичу

У швейцарца все в порядке с юмором

25 сентября 2022, 01:58 | Обновлено 25 сентября 2022, 01:59
128
0
ВИДЕО. Федерер придумал новую кличку Джоковичу
Getty Images/Global Images Ukraine. Джокович и Федерер

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер придумал своему другу и напарнику по команде на Кубке Лейвера Новаку Джоковичу новую кличку:

«Novak H2Okovic».

Именно так в своем Twitter швейцарец подписал новый пост с видео, где видно Джоковича.

Дело в том, что во время смены сторон между 7 и 8 геймом в матче против Фрэнсиса Тиафо Новак выпил слишком много воды, а бутылки ему подавал сам Роджер.

Отметим, что сейчас команда Европы обыгрывает команду остального мира со счетом 8:4.

Ранее Роджер провел свой последний матч в профессиональной карьере.

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фото Кубок Лейвера Роджер Федерер Фрэнсис Тиафо Новак Джокович
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Источник Sport.ua
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