ВИДЕО. Федерер придумал новую кличку Джоковичу
У швейцарца все в порядке с юмором
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер придумал своему другу и напарнику по команде на Кубке Лейвера Новаку Джоковичу новую кличку:
«Novak H2Okovic».
Именно так в своем Twitter швейцарец подписал новый пост с видео, где видно Джоковича.
Дело в том, что во время смены сторон между 7 и 8 геймом в матче против Фрэнсиса Тиафо Новак выпил слишком много воды, а бутылки ему подавал сам Роджер.
Отметим, что сейчас команда Европы обыгрывает команду остального мира со счетом 8:4.
Ранее Роджер провел свой последний матч в профессиональной карьере.
Novak H2Okovic 💪🏽 https://t.co/VI25b4ALkV— Roger Federer (@rogerfederer) September 24, 2022
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