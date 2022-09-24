Джокович разгромил Тиафо. Европа побеждает команду остального мира

В Лондоне близится к финишу второй день Кубка Лейвера 2022.

В очередном поединке знаменитый Новак Джокович из Сербии (ATP 7) разгромил Фрэнсиса Тиафо из США (ATP 19) в двух сетах (6:1, 6:3). Встреча длилась 1 час 14 минут.

После 7 матчей Европа побеждает команду остального мира (6:4). Победы во второй день соревнований приносят команде по 2 очка.

В следующей парной игре встречаются Маттео Берреттини (Италия) / Новак Джокович (Сербия) против дуэта Алекс де Минаур (Австралия) / Джек Сок (США).

🏆 Кубок Лейвера 2022

Лондон. 24 сентября. День 2. Матч 7

Новак Джокович (Europe) – Френсис Тиафо (World) – 6:1, 6:3

Турнирное положение в матче