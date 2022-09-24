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Лига наций
24 сентября 2022, 21:26 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:33
838
0

Довбик забил один из самых быстрых голов «джокеров» сборной Украины

Ворота Армении 25-летний форвард поразил всего через 2 минуты после выхода на замену

24 сентября 2022, 21:26 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:33
838
0
Довбик забил один из самых быстрых голов «джокеров» сборной Украины
УАФ. Артем Довбик

Артем Довбик стал автором одного из самых быстрых голов «джокеров» сборной Украины. Ворота Армении 25-летний форвард «Днепра-1» поразил всего через 2 минуты после выхода на замену. 

Среди «резервистов» нашей национальной дружины меньше времени на гол понадобилось только Сергею Реброву в товарищеском матче с Сербией в августе 2005 года и Роману Безусу в поединке с Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата мира в октябре 2013-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые голы «джокеров» сборной Украины

Мин.

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Вышел

Забил

Счет

1’

Сергей РЕБРОВ

17.08.2005

МТ

Сербия (д)

61'

62'

2:1

1’

Роман БЕЗУС

15.10.2013

ЧМ

Сан-Марино (г)

64'

65'

8:0

2’

Андрей ВОРОБЕЙ

17.10.2007

ЧЕ

Фареры (д)

62'

64'

5:0

2’

Роман БЕЗУС

06.07.2013

ЧМ

Черногория (г)

90+1'

90+3'

5:0

2’

Александр ЗИНЧЕНКО

29.05.2016

ТМ

Румыния (н)

46'

48'

4:3

2’

Виктор ЦЫГАНКОВ

08.06.2022

ЛН

Ирландия (г)

46'

48'

1:0

2’

Артем ДОВБИК

24.09.2022

ЛН

Армения (г)

67'

69'

5:0

3’

Роман БЕЗУС

06.09.2013

ЧМ

Сан-Марино (д)

60'

63'

6:0

3’

Марко ДЕВИЧ

05.03.2014

ТМ

США (н)

65'

68'

2:0

4’

Артем МИЛЕВСКИЙ

28.05.2012

ТМ

Эстония (н)

46'

50'

3:0

4’

Артем ДОВБИК

16.11.2021

ЧМ

Босния (г)

75'

79'

2:0

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

 

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Источник Sport.ua
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