Спустя 5 лет. Верес сыграл первый матч на реконструированном Авангарде

Команда «Верес» Ровно провела первый матч на родном стадионе «Авангард» спустя более 5 лет. Реконструкция арены длилась с марта 2019 года.

Основная команда «Верес» в спарринге обыграла юношей ровенского клуба U-19 со счетом 6:0. По три гола у основы «Вереса» забили Николай Гайдучик и Михаил Сергийчук.

Матчем открытия стадиона «Авангард» станет поединок УПЛ 30 сентября проти «Руха» из Львова.