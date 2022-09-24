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Украина. Премьер лига
24 сентября 2022, 21:04 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:27
1390
0

Спустя 5 лет. Верес сыграл первый матч на реконструированном Авангарде

Основная команда «Вереса» в спарринге обыграла юношей U-19 со счетом 6:0

24 сентября 2022, 21:04 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:27
1390
0
Спустя 5 лет. Верес сыграл первый матч на реконструированном Авангарде
ФК Верес Ровно

Команда «Верес» Ровно провела первый матч на родном стадионе «Авангард» спустя более 5 лет. Реконструкция арены длилась с марта 2019 года.

Основная команда «Верес» в спарринге обыграла юношей ровенского клуба U-19 со счетом 6:0. По три гола у основы «Вереса» забили Николай Гайдучик и Михаил Сергийчук.

Матчем открытия стадиона «Авангард» станет поединок УПЛ 30 сентября проти «Руха» из Львова.

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Источник ФК Верес
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