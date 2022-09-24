Украина. Премьер лига24 сентября 2022, 21:04 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:27
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Спустя 5 лет. Верес сыграл первый матч на реконструированном Авангарде
Основная команда «Вереса» в спарринге обыграла юношей U-19 со счетом 6:0
24 сентября 2022, 21:04 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:27
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Команда «Верес» Ровно провела первый матч на родном стадионе «Авангард» спустя более 5 лет. Реконструкция арены длилась с марта 2019 года.
Основная команда «Верес» в спарринге обыграла юношей ровенского клуба U-19 со счетом 6:0. По три гола у основы «Вереса» забили Николай Гайдучик и Михаил Сергийчук.
Матчем открытия стадиона «Авангард» станет поединок УПЛ 30 сентября проти «Руха» из Львова.
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