ВИРТ: «Новый стадион отвечает всем требованиям. Только фанатов не хватает»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт поделился впечатлениями от дебюта команды на родном стадионе «Авангарде», где основа клуба обыграла в спарринге юношей U-19 со счетом 6:0).

«Конечно, впечатления положительные. Многие годы прошло с нашего последнего матча здесь. Поэтому я очень рад вернуться. Мы вернулись на родную, отличную арену. Стадион уже отвечает всем требованиям УПЛ. Верю, что его завершат полностью.

Единственный недостаток – отсутствие болельщиков. Надеюсь, скоро и эту проблему мы решим. Прекрасный стадион, поле – все для того, чтобы мы играли и побеждали.

Сегодня Николай Гайдучик и Михаил Сергийчук забили по три гола. Михаил Шестаков прекрасно отыграл. Это радует. Надеюсь, сегодняшняя игра придаст уверенности Николаю Гайдучику и он будет забивать в чемпионате».