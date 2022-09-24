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Украина. Премьер лига
24 сентября 2022, 21:23 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:25
683
0

ВИРТ: «Новый стадион отвечает всем требованиям. Только фанатов не хватает»

Основа ровенского клуба обыграла в спарринге юношей U-19 со счетом 6:0

24 сентября 2022, 21:23 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:25
683
0
ВИРТ: «Новый стадион отвечает всем требованиям. Только фанатов не хватает»
ФК Верес Ровно. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт поделился впечатлениями от дебюта команды на родном стадионе «Авангарде», где основа клуба обыграла в спарринге юношей U-19 со счетом 6:0).

«Конечно, впечатления положительные. Многие годы прошло с нашего последнего матча здесь. Поэтому я очень рад вернуться. Мы вернулись на родную, отличную арену. Стадион уже отвечает всем требованиям УПЛ. Верю, что его завершат полностью.

Единственный недостаток – отсутствие болельщиков. Надеюсь, скоро и эту проблему мы решим. Прекрасный стадион, поле – все для того, чтобы мы играли и побеждали.

Сегодня Николай Гайдучик и Михаил Сергийчук забили по три гола. Михаил Шестаков прекрасно отыграл. Это радует. Надеюсь, сегодняшняя игра придаст уверенности Николаю Гайдучику и он будет забивать в чемпионате».

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Источник ФК Верес
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