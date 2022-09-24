Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сидорчук не сыграет в решающем матче Лиги наций против Шотландии
Лига наций
24 сентября 2022, 20:25 | Обновлено 24 сентября 2022, 20:43
2809
11

Сидорчук не сыграет в решающем матче Лиги наций против Шотландии

Хавбек получил дисквалификацию на один матч из-за перебора желтых карточек

24 сентября 2022, 20:25 | Обновлено 24 сентября 2022, 20:43
2809
11
Сидорчук не сыграет в решающем матче Лиги наций против Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук не сможет помочь команде в решающем матче Лиги наций против команды Шотландии.

31-летний украинский полузащитник получил дисквалификацию на этот поединок из-за перебора желтых карточек.

Сидорчук получил «горчичники» в двух матчах подряд – проти Шотландии (0:3) и Армении (5:0). В игре в Ереване он был заменен в перерыве на Александра Пихаленка.

Матч между Украиной и Шотландией состоится 27 сентября в Кракове. Победитель группы выйдет в дивизион А.

По теме:
Шотландия – Ирландия и другие матчи Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
Артем Довбик повторил рекорд Андрея Воробья и Романа Безуса
Даниил Игнатенко открыл голевой счет Франции в сборной Украины
сборная Украины по футболу Лига наций Армения - Украина Сергей Сидорчук дисквалификация Украина - Шотландия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятная оценка. Игнатенко получил высший балл в сборной Украины
Футбол | 24 сентября 2022, 20:11 4
Невероятная оценка. Игнатенко получил высший балл в сборной Украины
Невероятная оценка. Игнатенко получил высший балл в сборной Украины

9,5 баллов от WhoScored

ВИДЕО. Шедевр Месси! Аргентина переиграла Гондурас в товарищеском матче
Футбол | 24 сентября 2022, 08:55 1
ВИДЕО. Шедевр Месси! Аргентина переиграла Гондурас в товарищеском матче
ВИДЕО. Шедевр Месси! Аргентина переиграла Гондурас в товарищеском матче

Следующий спарринг у Аргентины запланирован против Ямайки на 28 сентября

Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
Биатлон | 24.09.2022, 09:20
Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
ФОТО. Ирина Морозюк показала обнаженные фото, которые она отправила мужу
Футбол | 24.09.2022, 12:15
ФОТО. Ирина Морозюк показала обнаженные фото, которые она отправила мужу
ФОТО. Ирина Морозюк показала обнаженные фото, которые она отправила мужу
Определен лучший игрок матча Армения - Украина
Футбол | 24.09.2022, 18:25
Определен лучший игрок матча Армения - Украина
Определен лучший игрок матча Армения - Украина
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
отсутствие Сидорчука это усиление. Надеюсь в дальнейшем будет играть Игнатенко. Давно надо было это сделать.
Степаненко тоже очень сдал. Но он еще на приличном уровне, а Сидорчук после травмы играет очень слабо. Не уровень сборной вообще.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Igorrr
Ті хто тут про "от і добре..." в нас не так багато захисників у резерві,  не треба з лайном змішувати Сидорчука, на полі може виникнути будь яка ситуація в будь яку хвилину, а заміни, окрім Степаненка, немає.
Ответить
+1
Jaime_Lannister
Та й добре. Сидорчук має мислення на полі, але його тіло дуже не встигає за думкою.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
s_vaskevich
Це буде добре, бо він баран
Ответить
-1
igorek
И где же Стипаненко на приличном уровне что он что Сидорчук только фолят и перебор жолтых карточек а пользы ноль также и Малиновский 12й игрок соперника.
Ответить
-1
nick07
От і чудово. В цьому сезоні сидорчук це мінус, а плюс команди
Ответить
-3
romanchik.8409
Отлично.Это в плюс 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько Динамо отдало за Лонвейка
Стало известно, сколько Динамо отдало за Лонвейка
22.09.2022, 19:50 7
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Очаровательная невестка Диего Симеоне
ДЕВУШКА ДНЯ. Очаровательная невестка Диего Симеоне
23.09.2022, 09:28 1
Футбол
Зеленский и Минобороны Украины рассказали о потерях ВСУ в войне
Зеленский и Минобороны Украины рассказали о потерях ВСУ в войне
23.09.2022, 20:13 3
Война
ХИРН: «Нам пришлось вернуть контракт назад Тайсону»
ХИРН: «Нам пришлось вернуть контракт назад Тайсону»
23.09.2022, 10:57
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер на 10 дней. Левадия распрощалась с Калиниченко
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер на 10 дней. Левадия распрощалась с Калиниченко
22.09.2022, 20:21 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
22.09.2022, 18:23 27
Футбол
Усик рассказал, кто его потрепал в тренировочном лагере перед боем с Джошуа
Усик рассказал, кто его потрепал в тренировочном лагере перед боем с Джошуа
23.09.2022, 12:20
Бокс
Проводы легенды. Надаль не помог Федереру выиграть прощальный матч
Проводы легенды. Надаль не помог Федереру выиграть прощальный матч
24.09.2022, 02:25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности