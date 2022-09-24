Сидорчук не сыграет в решающем матче Лиги наций против Шотландии

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук не сможет помочь команде в решающем матче Лиги наций против команды Шотландии.

31-летний украинский полузащитник получил дисквалификацию на этот поединок из-за перебора желтых карточек.

Сидорчук получил «горчичники» в двух матчах подряд – проти Шотландии (0:3) и Армении (5:0). В игре в Ереване он был заменен в перерыве на Александра Пихаленка.

Матч между Украиной и Шотландией состоится 27 сентября в Кракове. Победитель группы выйдет в дивизион А.