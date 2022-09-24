Парма. Байндл вышла в финал квалификации

Украинская теннисистка Катерина Байндл пробилась в финал квалификации грунтового турнира WTA в итальянской Парме. В полуфинале украинка в трех сетах одержала победу над Эльзой Жакемо из Франции. Матч продолжался 2 часа и 55 минут.

Квалификация. Полуфинал

Катерина Байндл (Украина, 5) – Эльза Жакемо (Франция) – 5:7, 6:3, 6:4

В финале квалификации завтра Байндл сыграет с восьмой сеяной Ириной Барой из Румынии.