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WTA
24 сентября 2022, 16:48 | Обновлено 24 сентября 2022, 16:49
140
0

Парма. Байндл вышла в финал квалификации

Украинка обыграла Эльзу Жакемо

24 сентября 2022, 16:48 | Обновлено 24 сентября 2022, 16:49
140
0
Парма. Байндл вышла в финал квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катерина Байндл пробилась в финал квалификации грунтового турнира WTA в итальянской Парме. В полуфинале украинка в трех сетах одержала победу над Эльзой Жакемо из Франции. Матч продолжался 2 часа и 55 минут.

Квалификация. Полуфинал

Катерина Байндл (Украина, 5) – Эльза Жакемо (Франция) – 5:7, 6:3, 6:4

В финале квалификации завтра Байндл сыграет с восьмой сеяной Ириной Барой из Румынии.

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Источник Sport.ua
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