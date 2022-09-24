Первая лига. Сенсационное поражение Оболони, победа Диназа

Состоялись еще два матча в рамках пятого тура Первой лиги. В группе А «Диназ» на выезде обыграл «Прикарпатье» несмотря на то, что с 55-й минуты играл в меньшинстве.

В группе Б первое поражение в сезоне потерпел лидер, «Оболонь». Киевляне на выезде проиграли «Горняку-Спорт» - 0:2.

Группа А

«Прикарпатье» - «Диназ» - 0:1

Гол: Старенкий 51

Удаление: Мораренко 55 (Диназ)

Группа Б

«Горняк-Спорт» - «Оболонь» - 2:0

Голы: Сёмка 26 (с пенальти), Шинкаренко 72

Вчера победы одержали «Полтава» и «Нива» Тернополь.