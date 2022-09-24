24.09.2022, FT 0 : 1
Украина. Первая лига24 сентября 2022, 16:30 |
173
1
Первая лига. Сенсационное поражение Оболони, победа Диназа
Продолжается пятый тур Первой лиги
24 сентября 2022, 16:30 |
173
1
Состоялись еще два матча в рамках пятого тура Первой лиги. В группе А «Диназ» на выезде обыграл «Прикарпатье» несмотря на то, что с 55-й минуты играл в меньшинстве.
В группе Б первое поражение в сезоне потерпел лидер, «Оболонь». Киевляне на выезде проиграли «Горняку-Спорт» - 0:2.
Группа А
«Прикарпатье» - «Диназ» - 0:1
Гол: Старенкий 51
Удаление: Мораренко 55 (Диназ)
Группа Б
«Горняк-Спорт» - «Оболонь» - 2:0
Голы: Сёмка 26 (с пенальти), Шинкаренко 72
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 сентября 2022, 13:57 0
Андреа Мальдера будет работать в «Брайтоне»
Футбол | 23 сентября 2022, 20:52 18
Обладатель путевки на Евро определится в Кракове
Бокс | 23.09.2022, 19:27
Футбол | 24.09.2022, 10:25
Футбол | 23.09.2022, 16:22
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Почему сенсационная горняк спорт это очень сильный клуб с хорошим тренером.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.09.2022, 13:06 2
23.09.2022, 22:04 8
24.09.2022, 06:10
24.09.2022, 09:20
24.09.2022, 09:55 12
22.09.2022, 18:21 9
23.09.2022, 10:57
23.09.2022, 09:28 1