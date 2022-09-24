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Украина. Первая лига
24 сентября 2022, 16:30 |
173
1

Первая лига. Сенсационное поражение Оболони, победа Диназа

Продолжается пятый тур Первой лиги

24 сентября 2022, 16:30 |
173
1
Первая лига. Сенсационное поражение Оболони, победа Диназа
ФК Горняк-Спорт

Состоялись еще два матча в рамках пятого тура Первой лиги. В группе А «Диназ» на выезде обыграл «Прикарпатье» несмотря на то, что с 55-й минуты играл в меньшинстве.

В группе Б первое поражение в сезоне потерпел лидер, «Оболонь». Киевляне на выезде проиграли «Горняку-Спорт» - 0:2.

Группа А

«Прикарпатье» - «Диназ» - 0:1
Гол: Старенкий 51
Удаление: Мораренко 55 (Диназ)

Группа Б

«Горняк-Спорт» - «Оболонь» - 2:0
Голы: Сёмка 26 (с пенальти), Шинкаренко 72

Вчера победы одержали «Полтава» и «Нива» Тернополь.

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Первая лига Украины Диназ Вышгород Оболонь Киев Прикарпатье Горняк-Спорт
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Источник Sport.ua
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maxno
Почему сенсационная горняк спорт это очень сильный клуб с хорошим тренером. 
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