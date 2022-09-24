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Украина. Первая лига24 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 24 сентября 2022, 12:37
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Прикарпатье – Диназ, ГС – Оболонь, Карпаты – Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 24 сентября матчи 5-го тура Первой лиги
24 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 24 сентября 2022, 12:37
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24 сентября проходят матчи 5-го тура Первой лиги.
Первая лига, 5-й тур, 24 сентября
12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Диназ Вышгород
14:00. Горняк-Спорт Горишние Плавни – Оболонь Киев
16:00. Карпаты Львов – Эпицентр Каменец-Подольский
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