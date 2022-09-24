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24.09.2022 16:00 - : -
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Украина. Первая лига
24 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 24 сентября 2022, 12:37
154
0

Прикарпатье – Диназ, ГС – Оболонь, Карпаты – Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 24 сентября матчи 5-го тура Первой лиги

24 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 24 сентября 2022, 12:37
154
0
Прикарпатье – Диназ, ГС – Оболонь, Карпаты – Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE
ФК Прикарпатье

24 сентября проходят матчи 5-го тура Первой лиги.

Первая лига, 5-й тур, 24 сентября

12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Диназ Вышгород

14:00. Горняк-Спорт Горишние Плавни – Оболонь Киев

16:00. Карпаты Львов – Эпицентр Каменец-Подольский

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Первая лига Украины смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Прикарпатье Диназ Вышгород Горняк-Спорт Оболонь Киев Карпаты Львов Эпицентр Каменец-Подольский
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Источник Sport.ua
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