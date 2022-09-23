23.09.2022, FT 0 : 2
Украина. Первая лига23 сентября 2022, 18:19 |
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Первая лига. Победы Полтавы и Нивы Тернополь
Стартовал пятый тур Первой лиги
23 сентября 2022, 18:19 |
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В пятницу, 23 сентября стартовал пятый тур Первой лиги. В группе А первую победу в сезоне одержала тернопольская «Нива», обыграв на выезде ФСК «Мариуполь». В группе Б «Полтава» дома обыграла «Кремень».
Группа А
«ФСК Мариуполь» - «Нива» Тернополь - 0:2
Голы: 0:1 - 24 Зинь, 0:2 - 47 Волохатый
Группа Б
«Полтава» - «Кремень» - 2:0
Голы: 1:0 - 44 Щербак, 2:0 - 82 Стрельцов
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