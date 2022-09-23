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Чемпионат Украины
ФСК Мариуполь
23.09.2022, FT 0 : 2
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
23 сентября 2022, 18:19 |
147
0

Первая лига. Победы Полтавы и Нивы Тернополь

Стартовал пятый тур Первой лиги

23 сентября 2022, 18:19 |
147
0
Первая лига. Победы Полтавы и Нивы Тернополь
ФК Нива Тернополь

В пятницу, 23 сентября стартовал пятый тур Первой лиги. В группе А первую победу в сезоне одержала тернопольская «Нива», обыграв на выезде ФСК «Мариуполь». В группе Б «Полтава» дома обыграла «Кремень».

Группа А

«ФСК Мариуполь» - «Нива» Тернополь - 0:2
Голы: 0:1 - 24 Зинь, 0:2 - 47 Волохатый

Группа Б

«Полтава» - «Кремень» - 2:0
Голы: 1:0 - 44 Щербак, 2:0 - 82 Стрельцов

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Источник Sport.ua
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