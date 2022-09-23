Первая лига. Победы Полтавы и Нивы Тернополь

В пятницу, 23 сентября стартовал пятый тур Первой лиги. В группе А первую победу в сезоне одержала тернопольская «Нива», обыграв на выезде ФСК «Мариуполь». В группе Б «Полтава» дома обыграла «Кремень».

Группа А

«ФСК Мариуполь» - «Нива» Тернополь - 0:2

Голы: 0:1 - 24 Зинь, 0:2 - 47 Волохатый

Группа Б

«Полтава» - «Кремень» - 2:0

Голы: 1:0 - 44 Щербак, 2:0 - 82 Стрельцов