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Чемпионат Украины
ФСК Мариуполь
23.09.2022, FT 0 : 2
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
23 сентября 2022, 16:15 | Обновлено 23 сентября 2022, 17:16
116
0

ФСК Мариуполь – Нива Т, Полтава – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 сентября матчи 5-го тура Первой лиги

23 сентября 2022, 16:15 | Обновлено 23 сентября 2022, 17:16
116
0
ФСК Мариуполь – Нива Т, Полтава – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

23 сентября проходят стартовые матчи 5-го тура Первой лиги.

Первая лига, 5-й тур, 23 сентября

15:00. Полтава – Кремень

13:00. ФСК Мариуполь – Нива Тернополь

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Хруставка (Нива Тернополь).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Зинь (Нива Тернополь).
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Источник Sport.ua
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