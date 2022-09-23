23.09.2022, FT 0 : 2
Украина. Первая лига23 сентября 2022, 16:15 | Обновлено 23 сентября 2022, 17:16
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ФСК Мариуполь – Нива Т, Полтава – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 сентября матчи 5-го тура Первой лиги
23 сентября 2022, 16:15 | Обновлено 23 сентября 2022, 17:16
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23 сентября проходят стартовые матчи 5-го тура Первой лиги.
Первая лига, 5-й тур, 23 сентября
15:00. Полтава – Кремень
13:00. ФСК Мариуполь – Нива Тернополь
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Хруставка (Нива Тернополь).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Зинь (Нива Тернополь).
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